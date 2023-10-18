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Haberler Yaşam Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Ekim Çarşamba çekilişi canlı izle! Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 18.10.2023 18:57 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 19:01

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Ekim Çarşamba çekilişi canlı izle! Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Çılgın Sayısal Loto sonuçları haftanın üç günü Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri sorgulanıyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş MP TV canlı yayın üzerinden takip ediliyor. 159 milyonu geçen büyük ikramiye için Joker ve SüperStar numaralarını araştırıyor. Bilet sahipleri sayısal Loto sonucu sorgulama için MPİ bilet ekranına (https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/sayisal-loto) yönelmiş durumda. İşte, 18 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve kazandıran rakamlar…

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Ekim Çarşamba çekilişi canlı izle! Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı son dakika yanıt arıyor. MP TV ile takip edilen şans oyunu çekiliş sonuçları için bilet kontrolleri gündemdeki yerini aldı. Bugün çekilen sayısal lotonun büyük ikramiyesi 159 milyonu aşıyor. MPİ bilet sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başladı. İşte, 18 Ekim Sayısal Loto sonuçları öğrenme ekranı...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Ekim Çarşamba çekilişi canlı izle! Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Sayısal Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleşen çekilişte sorgulamalar başladı. 18 Ekim Çarşamba çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor. Kazandıran numaralar, Joker ve SüperStar ekrana yansıyor. İşte, takip ve bilet sorgulama sayfası:

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Ekim Çarşamba çekilişi canlı izle! Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SAYISAL LOTO SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Ekim Çarşamba çekilişi canlı izle! Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SÜPER STAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Çılgın Sayılsal Loto kuponu 6 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 3 TL'dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 9 TL'dir.

Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın!

Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Ekim Çarşamba çekilişi canlı izle! Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SÜPERSTAR NE KADAR KAZANDIRIR?

SüperStar'ın Çılgın Sayısal Loto'da olduğu gibi oyuncuya dağıtım oranı %55'tir.

Çılgın Sayısal Loto'da 6, 5+1, 5, 4, 3, 2 bilenlere ödül dağıtımı aynı kurallar ile devam ederken ,

SüperStar ile her bir kazanç kategorisinde bildiğin numaraların yanısıra Süperstar numarasını da bilirsen Çılgın Sayısal Loto kazancına ek SüperStar kazancı elde edersin.

Süperstar'lı oynanan bir Çılgın Sayısal Loto kolonu için hiçbir Çılgın Sayısal Loto numarasını tutturamasan bile sadece SüperStar numarasını tutturarak 25 TL ikramiye kazanırsın!

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