Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Ekim Çarşamba çekilişi canlı izle! Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Çılgın Sayısal Loto sonuçları haftanın üç günü Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri sorgulanıyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş MP TV canlı yayın üzerinden takip ediliyor. 159 milyonu geçen büyük ikramiye için Joker ve SüperStar numaralarını araştırıyor. Bilet sahipleri sayısal Loto sonucu sorgulama için MPİ bilet ekranına (https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/sayisal-loto) yönelmiş durumda. İşte, 18 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve kazandıran rakamlar…