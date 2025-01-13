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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 13 Ocak 2025 Pazartesi Sayısal Loto MP sonuçları tıkla-öğren
Giriş Tarihi: 13.01.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
17:35
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 13 Ocak 2025 Pazartesi Sayısal Loto MP sonuçları tıkla-öğren
Çılgın Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları, arama motorlarında hızla araştırılıyor. Haftada üç kez, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan çekilişlerde büyük heyecan yaşanıyor. Kazanan numaralar, Milli Piyango İdaresi'nin canlı yayınıyla belirleniyor ve sonuçlar anında tüm ekranlardan duyuruluyor. İşte, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin kazanan numaraları…