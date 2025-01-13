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Haberler Yaşam ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 13 Ocak 2025 Pazartesi Sayısal Loto MP sonuçları tıkla-öğren
Giriş Tarihi: 13.01.2025 17:35 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 17:35

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 13 Ocak 2025 Pazartesi Sayısal Loto MP sonuçları tıkla-öğren

Çılgın Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları, arama motorlarında hızla araştırılıyor. Haftada üç kez, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan çekilişlerde büyük heyecan yaşanıyor. Kazanan numaralar, Milli Piyango İdaresi'nin canlı yayınıyla belirleniyor ve sonuçlar anında tüm ekranlardan duyuruluyor. İşte, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin kazanan numaraları…

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 13 Ocak 2025 Pazartesi Sayısal Loto MP sonuçları tıkla-öğren

Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor! 13 Ocak 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilen çekiliş, noter huzurunda yapılacak ve Milli Piyango'nun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Şans oyunu severler, bu özel çekilişte kazanan numaraları öğrenebilmek için Milli Piyango'nun bilet sorgulama sistemine büyük ilgi gösteriyor. İşte, 13 Ocak 2025 tarihinde yapılan çekilişte belirlenen talihli numaralar haberin devamında...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 13 Ocak 2025 Pazartesi Sayısal Loto MP sonuçları tıkla-öğren

13 OCAK 2025 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU!
Sayısal loto sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor.Şanslı numaralar noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
13 Ocak 2025 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 13 Ocak 2025 Pazartesi Sayısal Loto MP sonuçları tıkla-öğren

13 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
13 Ocak 2025 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.
İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 13 Ocak 2025 Pazartesi Sayısal Loto MP sonuçları tıkla-öğren

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 13 Ocak 2025 Pazartesi Sayısal Loto MP sonuçları tıkla-öğren

SAYISAL LOTO OYUN TANIMI

Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.

Sisal Şans, oyununun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır.

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