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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 15 Ocak 2025 Çarşamba Sayısal Loto MP sonuçları tıkla-öğren
Giriş Tarihi: 15.01.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
17:13
Çılgın Sayısal Loto sonuçları, her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri büyük bir heyecanla takip ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen bu çekilişler, online platformlar üzerinden canlı olarak izlenebildiği gibi ayrıca kazanan numaralar, çekilişin ardından hemen duyuruluyor. İşte, 15 Ocak 2025 Çarşamba günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi kazanan şanslı numaraları haberin devamında...