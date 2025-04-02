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Haberler Yaşam CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel 4 Nisan Cuma indirimleri: saklama kapları, kablosuz kulaklık, nevresim takımları...
Giriş Tarihi: 02.04.2025 10:23 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:23

CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel 4 Nisan Cuma indirimleri: saklama kapları, kablosuz kulaklık, nevresim takımları...

BİM aktüel ürünler listesi 4 Nisan Cuma kataloğuyla yayında.Uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Nevresim takımları, terlik çeşitleri, pijamalar, tencere setleri, bardak setleri gibi birçok mutfak araç gereci yer alırken elektronikler ve evcil hayvan aksesuarları indirimleriyle geniş bir yelpazede fırsatlar alıcıları bekliyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında saklama kapları, kablosuz kulaklık, nevresim takımları ve elektrikli bisiklet var. İşte, 4 Nisan Cuma BİM kataloğunda yer alan ürünler ve fiyat bilgileri!

CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel 4 Nisan Cuma indirimleri: saklama kapları, kablosuz kulaklık, nevresim takımları...

BİM, yeni hafta için aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Her hafta sunduğu cazip indirimlerle müşterilerin ilgisini çeken market, Nisan ayının ilk haftasında da zengin ürün seçenekleriyle dikkat çekiyor. Peki, 4 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler bulunuyor? İşte, bu haftanın fırsatları...

CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel 4 Nisan Cuma indirimleri: saklama kapları, kablosuz kulaklık, nevresim takımları...

BİM AKTÜEL 4 NİSAN CUMA KATALOĞU

Katlanabilir X Elektrikli Bisiklet 21.950 TL

Katlanabilir İnce Teker Elektrikli Bisiklet 15.950 TL

Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.450 TL

Sürahi Blender 1.750 TL

Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL

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CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel 4 Nisan Cuma indirimleri: saklama kapları, kablosuz kulaklık, nevresim takımları...

BİM AKTÜEL CUMA İNDİRİMLERİ

Yastık Kılıfı 2'li 50x70 cm 59 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti 449 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160 cmx200 cm + 25 cm 189 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100 cmx200 cm + 25 cm 149 TL

Terlik Kadın 89 TL

CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel 4 Nisan Cuma indirimleri: saklama kapları, kablosuz kulaklık, nevresim takımları...

BİM AKTÜEL 4 NİSAN CUMA FIRSATLARI

Kapaksız Kızartma Tenceresi 22 cm 349 TL

Tava 28 cm 249 TL

Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 59 TL

Halkalı Kulplu Kupa 480 ml 149 TL

Kase 215 cc 22,50 TL

Kase 320 cc 24,50 TL

CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel 4 Nisan Cuma indirimleri: saklama kapları, kablosuz kulaklık, nevresim takımları...

BİM AKTÜEL CUMA ÜRÜNLERİ

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 10L 65 TL

Cam Sıvı Sabunluk 500 cc 59 TL

Kare Saklama Kabı 550 ml 24,50 TL

Sürgülü Süzgeç 55 TL

Bambu Standlı 2'li Cam Sıvı Sabunluk 350 cc 199 TL

Siyah Kancalı Askı Raylı Metal Sepet 169 TL

Bambu Kesme Tahtası 33x23 cm 149 TL

Kapaklı Leğen 10 L 99 TL