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CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel 4 Nisan Cuma indirimleri: saklama kapları, kablosuz kulaklık, nevresim takımları...
Giriş Tarihi: 02.04.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
10:23
CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel 4 Nisan Cuma indirimleri: saklama kapları, kablosuz kulaklık, nevresim takımları...
BİM aktüel ürünler listesi 4 Nisan Cuma kataloğuyla yayında.Uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Nevresim takımları, terlik çeşitleri, pijamalar, tencere setleri, bardak setleri gibi birçok mutfak araç gereci yer alırken elektronikler ve evcil hayvan aksesuarları indirimleriyle geniş bir yelpazede fırsatlar alıcıları bekliyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında saklama kapları, kablosuz kulaklık, nevresim takımları ve elektrikli bisiklet var. İşte, 4 Nisan Cuma BİM kataloğunda yer alan ürünler ve fiyat bilgileri!