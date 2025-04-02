CUMA FIRSATLARI! BİM aktüel 4 Nisan Cuma indirimleri: saklama kapları, kablosuz kulaklık, nevresim takımları...

BİM, yeni hafta için aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Her hafta sunduğu cazip indirimlerle müşterilerin ilgisini çeken market, Nisan ayının ilk haftasında da zengin ürün seçenekleriyle dikkat çekiyor. Peki, 4 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler bulunuyor? İşte, bu haftanın fırsatları...