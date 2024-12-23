Dün akşam adını zirveye yazdıran yapım hangisi? 22 Aralık Pazar TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

Dün akşam, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Show TV'de Deha, TRT1'de Teşkilat ve TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyicilerle buluştu. İzleyiciler, bu yapımlar arasından hangisinin en yüksek reytingi elde ettiğini öğrenmek için sabah saatlerinden itibaren TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçlarını merakla araştırmaya başladılar. Peki, 22 Aralık Pazar günü reyting yarışında zirveye hangi yapım adını yazdırdı? İşte detaylar...