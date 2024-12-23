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Haberler Yaşam Dün akşam adını zirveye yazdıran yapım hangisi? 22 Aralık Pazar TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 23.12.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 08:04

Dün akşam adını zirveye yazdıran yapım hangisi? 22 Aralık Pazar TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

22 Aralık 2024 Pazar günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşamki yayın akışında ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Show TV'de Deha, TRT1'de Teşkilat ve TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Bu yapımlar arasında hangisinin en yüksek reytingi aldığı, dizi ve program takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 22 Aralık 2024 tarihinde yapılan reyting ölçümlerine göre hangi yapım zirveye yerleşti? İşte,TOTAL, AB ve ABC grubu reyting sonuçları...

Dün akşam adını zirveye yazdıran yapım hangisi? 22 Aralık Pazar TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

Dün akşam, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Show TV'de Deha, TRT1'de Teşkilat ve TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyicilerle buluştu. İzleyiciler, bu yapımlar arasından hangisinin en yüksek reytingi elde ettiğini öğrenmek için sabah saatlerinden itibaren TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçlarını merakla araştırmaya başladılar. Peki, 22 Aralık Pazar günü reyting yarışında zirveye hangi yapım adını yazdırdı? İşte detaylar...

Dün akşam adını zirveye yazdıran yapım hangisi? 22 Aralık Pazar TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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Dün akşam adını zirveye yazdıran yapım hangisi? 22 Aralık Pazar TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

AB REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşam adını zirveye yazdıran yapım hangisi? 22 Aralık Pazar TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

ABC REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşam adını zirveye yazdıran yapım hangisi? 22 Aralık Pazar TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
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