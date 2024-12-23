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Dün akşam adını zirveye yazdıran yapım hangisi? 22 Aralık Pazar TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 23.12.2024 08:04
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
08:04
Dün akşam adını zirveye yazdıran yapım hangisi? 22 Aralık Pazar TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
22 Aralık 2024 Pazar günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşamki yayın akışında ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Show TV'de Deha, TRT1'de Teşkilat ve TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Bu yapımlar arasında hangisinin en yüksek reytingi aldığı, dizi ve program takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 22 Aralık 2024 tarihinde yapılan reyting ölçümlerine göre hangi yapım zirveye yerleşti? İşte,TOTAL, AB ve ABC grubu reyting sonuçları...