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Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 6 Mart Perşembe TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor
Giriş Tarihi: 07.03.2025 07:09
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
07:09
Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 6 Mart Perşembe TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor
6 Mart 2025 tarihi, televizyon dünyasında reyting yarışının oldukça çekişmeli geçtiği bir gündü. Dün akşam, izleyiciler birçok popüler yapımın yeni bölümleriyle karşılaştı. ATV ekranlarında Başka Bir Gün, Kanal D'de İnci Taneleri, Show TV'de Siyah Kalp ve TV8'de Survivor Türkiye heyecanlı anlarıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Her bir program, reyting sıralamasında üst sıralara yerleşmek için mücadele ederken, televizyon izleyicileri de bu çekişmeli yarışa dahil oldu. Peki, dün akşamın reyting sonuçları nasıl şekillendi? Hangi yapım TOTAL, AB ve ABC reyting kategorilerinde zirveye çıktı?