Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 6 Mart Perşembe TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor

6 Mart Perşembe akşamı, ATV'de Başka Bir Gün, Kanal D'de İnci Taneleri, Show TV'de Siyah Kalp ve TV8'de Survivor Türkiye yeni bölümleriyle ekrana geldi. İzleyiciler, en çok tercih edilen dizilerin reyting sıralamalarını öğrenmek için sabah saatlerinden itibaren TOTAL, AB ve ABC gruplarındaki sonuçlara odaklanmaya başladı. Peki, 6 Mart'ta hangi yapım zirveye çıktı? İşte detaylar...