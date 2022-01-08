REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 7 Ocak 2022 AB TOTAL Dünün reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

Gözler dünün reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Cuma günleri ekranlara gelen Kıbrıs Zafere Doğru, Kırmızı Oda, Aziz, Kaderimin Oyunu ve Arka Sokaklar gibi iddialı yapımlar geçtiğimiz gün yeni bölümlerini yayınlamadı. Kanallar dizilerin eski bölümleri, program ve filmlerin yer aldığı yayın akışı ile sahnedeydi. Öte yandan medya gündemini yakından takip eden kişiler bu noktada "7 Ocak dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte dünün reyting sonuçları AB TOTAL sıralaması ve tüm detaylar…