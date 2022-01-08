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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 7 Ocak 2022 AB TOTAL Dünün reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 08.01.2022 08:41 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 08:42

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 7 Ocak 2022 AB TOTAL Dünün reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

Gözler dünün reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Cuma günleri ekranlara gelen Kıbrıs Zafere Doğru, Kırmızı Oda, Aziz, Kaderimin Oyunu ve Arka Sokaklar gibi iddialı yapımlar geçtiğimiz gün yeni bölümlerini yayınlamadı. Kanallar dizilerin eski bölümleri, program ve filmlerin yer aldığı yayın akışı ile sahnedeydi. Öte yandan medya gündemini yakından takip eden kişiler bu noktada "7 Ocak dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte dünün reyting sonuçları AB TOTAL sıralaması ve tüm detaylar…

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? 7 Ocak 2022 AB TOTAL sıralama ile reyting sonuçları...

Her gün bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanırken bugün de sabah saatlerinden itibaren medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar gözünü o sıralamaya çevirdi. Pazar günleri birbirinde popüler diziler normal şartlarda ekranlara geliyordu. Ancak dün bütün hafta olduğu gibi yapımlar yeni bölümünü yayınlamadı. Binlerce kişi şimdi ise "7 Aralık dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte AB ve TOTAL reyting sonuçları listesi…

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? 7 Ocak 2022 AB TOTAL sıralama ile reyting sonuçları...

Henüz dünün reyting sonuçları açıklanmadı.

TRT 1 TV YAYIN AKIŞI

05:20 Aslan Ailem

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mahrem

22:25 112 Acil Çağrı

00:55 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

03:35 Aslan Ailem

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi Yeni Bölüm

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın Yeni Bölüm

18:45 Show Ana Haber Canlı

20:00 Mekanik 2: Suikast

22:00 Ödeşme Zamanı

23:45 Mekanik 2: Suikast

01:45 Ödeşme Zamanı

03:30 Adam ve Çocuk

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Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? 7 Ocak 2022 AB TOTAL sıralama ile reyting sonuçları...

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Doğu Ekspresinde Cinayet - Yabancı Sinema

02:30 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

04:45 Bir Zamanlar Çukurova

7 OCAK KANAL D TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 John Carter: İki Dünya Arasında

22:45 Son Ültimatom

01:00 Son Ültimatom

03:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Küçük Ağa

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? 7 Ocak 2022 AB TOTAL sıralama ile reyting sonuçları...

7 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Annemizi Saklarken Yerli Dizi / Tekrar

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz Yerli Dizi / Tekrar

18:30 Star Haber Ana Haber

20:00 Kaderimin Oyunu Yerli Dizi / Özel Bölüm

00:30 Yedinci Hayat (Yabancı Sinema)

03:30 Yedinci Hayat (Yabancı Sinema)

05:30 Söz

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