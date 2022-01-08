REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 7 Ocak 2022 AB TOTAL Dünün reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

Her gün bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanırken bugün de sabah saatlerinden itibaren medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar gözünü o sıralamaya çevirdi. Pazar günleri birbirinde popüler diziler normal şartlarda ekranlara geliyordu. Ancak dün bütün hafta olduğu gibi yapımlar yeni bölümünü yayınlamadı. Binlerce kişi şimdi ise "7 Aralık dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte AB ve TOTAL reyting sonuçları listesi…