Dünün reyting sonuçları son dakika bekleniyor! 22 Mart Çarşamba reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Çarşamba 22 Mart 2023 araştırmaları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Total ve AB grubunda belli olan reyting sıralaması her hafta Çarşamba günleri ekrana gelen dizilerin yeni bölümleri için oldukça kritik. Dün akşam Kraliçe dizisi başlarken Gönül Dağı ilk defa kendi günü dışında yayındaydı. Kuruluş Osman yeniden zirveyi zorlarken Çöp Adam ekranlara gelmedi. İzlenme oranları ile ortaya çıkan sıralama Medyanın gündeminde. İşte, dünün reyting birincisi ve sonuçlar…