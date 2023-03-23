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Dünün reyting sonuçları son dakika bekleniyor! 22 Mart Çarşamba reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 23.03.2023 07:19
Güncelleme Tarihi: 23.03.2023
07:23
Dünün reyting sonuçları son dakika bekleniyor! 22 Mart Çarşamba reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları son dakika izlenme oranları ile belli oluyor. Medya gündeminin en önemli konuları arasında yer alan reytingler Total ve AB grubunda açıklanırken ilk üç koltuk oldukça önem taşıyor. Özellikle dizilerin devamlılığı açısından belirleyici olan liste yeniden gündemdeki yerini aldı. Dünün yayın akışına bakıldığında Kraliçe dizisi, Gönül Dağı, Kuruluş Osman gibi yapımların yeni bölümleri dikkat çekiyor. Reyting sıralaması her gün sabah saatlerinde açıklanıyor. Peki, reyting birincisi kim oldu, hangi dizi? İşte, 22 Mart 2023 Çarşamba reyting sonuçları…