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Haberler Yaşam Dünün reyting sonuçları son dakika bekleniyor! 22 Mart Çarşamba reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 23.03.2023 07:19 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 07:23

Dünün reyting sonuçları son dakika bekleniyor! 22 Mart Çarşamba reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları son dakika izlenme oranları ile belli oluyor. Medya gündeminin en önemli konuları arasında yer alan reytingler Total ve AB grubunda açıklanırken ilk üç koltuk oldukça önem taşıyor. Özellikle dizilerin devamlılığı açısından belirleyici olan liste yeniden gündemdeki yerini aldı. Dünün yayın akışına bakıldığında Kraliçe dizisi, Gönül Dağı, Kuruluş Osman gibi yapımların yeni bölümleri dikkat çekiyor. Reyting sıralaması her gün sabah saatlerinde açıklanıyor. Peki, reyting birincisi kim oldu, hangi dizi? İşte, 22 Mart 2023 Çarşamba reyting sonuçları…

Dünün reyting sonuçları son dakika bekleniyor! 22 Mart Çarşamba reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Çarşamba 22 Mart 2023 araştırmaları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Total ve AB grubunda belli olan reyting sıralaması her hafta Çarşamba günleri ekrana gelen dizilerin yeni bölümleri için oldukça kritik. Dün akşam Kraliçe dizisi başlarken Gönül Dağı ilk defa kendi günü dışında yayındaydı. Kuruluş Osman yeniden zirveyi zorlarken Çöp Adam ekranlara gelmedi. İzlenme oranları ile ortaya çıkan sıralama Medyanın gündeminde. İşte, dünün reyting birincisi ve sonuçlar…

Dünün reyting sonuçları son dakika bekleniyor! 22 Mart Çarşamba reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI ÇARŞAMBA 22 MART 2023

22 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

Geçen haftanın sonuçları için:

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Dünün reyting sonuçları son dakika bekleniyor! 22 Mart Çarşamba reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SIRALAMASI 15 MART 2023

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada ATV Ana Haber yer aldı. ATV böylece zirveyi kapatmış oldu.

Dünün reyting sonuçları son dakika bekleniyor! 22 Mart Çarşamba reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

AB'de ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Ana Haber, üçüncü sırada Adım Farah yer aldı.

ABC ilk 10 program listesinde ise AB sıralaması değişmedi.

Dünün reyting sonuçları son dakika bekleniyor! 22 Mart Çarşamba reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
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