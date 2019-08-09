En güzel, anlamlı Cuma mesajları burada! 2019 Mübarek Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! İşte resimli Cuma mesajları..

Müslüman alemi için en mübarek günlerden sayılan Cuma gününün gelmesini vatandaşlar iple çekiyor. İbadetlerini yerine getirmek için bu mübarek günde camiler dolup taşacak, eller semaya açılacak. Bu mübarek Cuma gününün coşkusunu haberimizde bulunan resimlerden bir tanesini seçerek sevdiklerinize yollayabilir, bu günün anlamını ve hayrını sevdiklerinizle birlikte yaşayabilirsiniz. 2019 yılında yeni ve daha önce görmediğiniz resimli Cuma mesajları ile sizlerleyiz. İşte en güzel 2019 Hayırlı Cuma mesajları..