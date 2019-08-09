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  • En güzel, anlamlı Cuma mesajları burada! 2019 Mübarek Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! İşte resimli Cuma mesajları..

En güzel, anlamlı mesajları burada! 2019 Mübarek ile sevdiklerinizi hatırlayın! İşte ..

Müslüman alemi için en mübarek günlerden sayılan gününün gelmesini vatandaşlar iple çekiyor. İbadetlerini yerine getirmek için bu mübarek günde camiler dolup taşacak, eller semaya açılacak. Bu gününün coşkusunu haberimizde bulunan resimlerden bir tanesini seçerek sevdiklerinize yollayabilir, bu günün anlamını ve hayrını sevdiklerinizle birlikte yaşayabilirsiniz. 2019 yılında yeni ve daha önce görmediğiniz resimli Cuma mesajları ile sizlerleyiz. İşte en güzel 2019 Hayırlı Cuma mesajları..

Giriş Tarihi: 09.08.2019 00:27 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 02:07
En güzel Cuma mesajları burada! 2019 Mübarek Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! İşte resimli Cuma mesajları..

En güzel Cuma mesajları burada! 2019 Mübarek Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! İşte resimli Cuma mesajları..

ALLAH'IM...Sen seni anlatan dilleri...Seni anlatan halleri...Uğrunda gecen günleri...Sevginle dolup tasan aydınlık kalpleri...; ihsan eyle...ilahi iman verdin ; daim eyle...ihsan verdin ; kaim eyle... Bu mesajı okuyan kulunu "Cennetinle, cemalinle müserref eyle" (Amin)

En güzel Cuma mesajları burada! 2019 Mübarek Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! İşte resimli Cuma mesajları..

En güzel Cuma mesajları burada! 2019 Mübarek Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! İşte resimli Cuma mesajları..

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

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En güzel Cuma mesajları burada! 2019 Mübarek Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! İşte resimli Cuma mesajları..

En güzel Cuma mesajları burada! 2019 Mübarek Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! İşte resimli Cuma mesajları..

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... ...

En güzel Cuma mesajları burada! 2019 Mübarek Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! İşte resimli Cuma mesajları..

En güzel Cuma mesajları burada! 2019 Mübarek Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! İşte resimli Cuma mesajları..

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Olsun...

En güzel Cuma mesajları burada! 2019 Mübarek Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! İşte resimli Cuma mesajları..

En güzel Cuma mesajları burada! 2019 Mübarek Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! İşte resimli Cuma mesajları..

Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla .

En güzel Cuma mesajları burada! 2019 Mübarek Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! İşte resimli Cuma mesajları..

En güzel Cuma mesajları burada! 2019 Mübarek Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! İşte resimli Cuma mesajları..

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. .

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Gününüz Bin Mübarek Olsun.

En güzel Cuma mesajları burada! 2019 Mübarek Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! İşte resimli Cuma mesajları..

En güzel Cuma mesajları burada! 2019 Mübarek Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! İşte resimli Cuma mesajları..

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) .....

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