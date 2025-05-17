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Eurovision 2025 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Eurovision finali için geri sayım!
Giriş Tarihi: 17.05.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
11:51
Eurovision 2025 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Eurovision finali için geri sayım!
Avrupa'nın en büyük müzik şöleni için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl "The Code" adlı şarkısıyla İsviçre'ye birinciliği getiren Nemo'nun zaferinin ardından, 2025 Eurovision Şarkı Yarışması bu kez Basel şehrinde düzenlenecek. Toplamda 37 ülkenin sahne alacağı bu görkemli organizasyonun büyük final tarihi şimdiden müzikseverlerin radarına girdi. Peki, 2025 Eurovision Şarkı Yarışması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte Eurovision 2025 canlı yayın detayları ve tüm merak edilenler...