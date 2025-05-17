Eurovision 2025 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Eurovision finali için geri sayım!

Bu yıl Eurovision heyecanı İsviçre'de yaşanacak! Avrupa'nın en renkli müzik şölenlerinden biri olan Eurovision Şarkı Yarışması'na, bu yıl St. Jakobshalle ev sahipliği yapacak. 12.400 kişilik dev arenada düzenlenecek olan büyük final, dünyanın dört bir yanından milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Ünlü sunucular Sven Epiney ve Mélanie Freymond'un sunumuyla gerçekleşecek olan gecede, birçok ülkenin temsilcileri şarkılarını seslendirecek. Eurovision 2025'in tarihi, saat bilgisi, yayınlanacağı kanal ve yarışmaya katılacak ülkeler ise müzikseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte ayrıntılar...