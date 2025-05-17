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Giriş Tarihi: 17.05.2025 11:51 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 11:51

Eurovision 2025 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Eurovision finali için geri sayım!

Avrupa'nın en büyük müzik şöleni için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl "The Code" adlı şarkısıyla İsviçre'ye birinciliği getiren Nemo'nun zaferinin ardından, 2025 Eurovision Şarkı Yarışması bu kez Basel şehrinde düzenlenecek. Toplamda 37 ülkenin sahne alacağı bu görkemli organizasyonun büyük final tarihi şimdiden müzikseverlerin radarına girdi. Peki, 2025 Eurovision Şarkı Yarışması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte Eurovision 2025 canlı yayın detayları ve tüm merak edilenler...

Eurovision 2025 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Eurovision finali için geri sayım!

Bu yıl Eurovision heyecanı İsviçre'de yaşanacak! Avrupa'nın en renkli müzik şölenlerinden biri olan Eurovision Şarkı Yarışması'na, bu yıl St. Jakobshalle ev sahipliği yapacak. 12.400 kişilik dev arenada düzenlenecek olan büyük final, dünyanın dört bir yanından milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Ünlü sunucular Sven Epiney ve Mélanie Freymond'un sunumuyla gerçekleşecek olan gecede, birçok ülkenin temsilcileri şarkılarını seslendirecek. Eurovision 2025'in tarihi, saat bilgisi, yayınlanacağı kanal ve yarışmaya katılacak ülkeler ise müzikseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte ayrıntılar...

Eurovision 2025 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Eurovision finali için geri sayım!

EUROVİSİON YARI FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eurovision 2025 finali 17 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de başlayacak. Türkiye saatiyle ise 22:00'da izlenebilecek.

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Eurovision 2025 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Eurovision finali için geri sayım!

EUROVİSİON 2025 CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Eurovision 2025 heyecanını canlı izlemek isteyenler için en kolay seçenek, yarışmanın resmi YouTube kanalı olacak. Eurovision Şarkı Yarışması, her yıl olduğu gibi 2025'te de resmi Eurovision Song Contest YouTube hesabı üzerinden dünya genelinde canlı yayınlanacak.

Eurovision 2025 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Eurovision finali için geri sayım!

İLK YARI FİNALİ KAZANAN ÜLKELER VE ŞARKILARI

Norveç: Kyle Alessandro – Lighter

Arnavutluk: Shkodra Elektronike – Zjerm

İsveç: KAJ – Bara Bada Bastu

İzlanda: VÆB – RÓA

Hollanda: Claude – C'est La Vie

Polonya: Justyna Steczkowska – GAJA

San Marino: Gabry Ponte – Tutta L'Italia

Estonya: Tommy Cash – Espresso Macchiato

Portekiz: NAPA – Deslocado

Ukrayna: Ziferblat – Bird of Pray

Eurovision 2025 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Eurovision finali için geri sayım!

15 Mayıs Perşembe akşamı düzenlenen ikinci yarı finalde toplam 16 ülke sahne aldı.

Finale yükselen ülkeler ve temsilcileri şu şekilde sıralandı:

Ermenistan: PARG – "SURVIVOR"

Avusturya: JJ – "Wasted Love"

Danimarka: Sissal – "Hallucination"

Finlandiya: Erika Vikman – "ICH KOMME"

Yunanistan: Klavdia – "Asteromáta"

İsrail: Yuval Raphael – "New Day Will Rise"

Letonya: Tautumeitas – "Bur Man Laimi"

Litvanya: Katarsis – "Tavo Akys"

Lüksemburg: Laura Thorn – "La Poupée Monte Le Son"

Malta: Miriana Conte – "SERVING"