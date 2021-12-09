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Haberler Yaşam EXXEN Tv (9 Aralık 2021) canlı izle ekranı! Lazio Galatasaray maçı Exxen TV canlı yayın nasıl izlenir?
Giriş Tarihi: 09.12.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 11:54

EXXEN Tv (9 Aralık 2021) canlı izle ekranı! Lazio Galatasaray maçı Exxen TV canlı yayın nasıl izlenir?

Galatasaray Lazio maçı öncesi Exxen canlı izle araştırmaları hız kazandı. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan sarı kırmızılı takım, İstanbul'da 1-0 yendiği İtalyan takımla karşı karşıya gelecek. Belirli bir ücret karşılığında dijital platforma üye olunarak maç yayınları naklen takip edilebiliyor. Hal böyleyken maç saatlerinin yaklaşmasıyla EXXEN Tv canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Peki, Exxen canlı yayın nasıl izlenir? İşte 9 Aralık tarihli yayına ilişkin detaylar...

EXXEN Tv canlı izle ekranı 9 Aralık 2021 Lazio Galatasaray maçı Exxen TV canlı yayın nasıl izlenir?

EXXEN TV (Avrupa Ligi maçları) canlı izle ekranı binlerce futbolsever ve taraftarın gündemindeki yerini alıyor. Bu akşamki Galatasaray Lazio maçı öncesi araştırmalar hız kazandı. Bu akşam ekranlara gelecek maçları naklen takip etmek isteyen vatandaşlar üyelik işlemlerini belirli bir ücret karşılığında tamamlayarak EXXEN canlı yayın izle ekranına ulaşabiliyor. Peki, 9 Aralık 2021 Exxen canlı yayın nasıl izlenir?

EXXEN Tv canlı izle ekranı 9 Aralık 2021 Lazio Galatasaray maçı Exxen TV canlı yayın nasıl izlenir?

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

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EXXEN Tv canlı izle ekranı 9 Aralık 2021 Lazio Galatasaray maçı Exxen TV canlı yayın nasıl izlenir?

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ İÇİN İKİ FARKLI OPSİYON

Acun'un "Çok iddialı bir platformla geliyoruz" diyerek detaylarını duyurduğu Exxen platformu 1 Ocak'ta açılmıştı. İşte Üyelik ücreti, diziler ve üyelik seçenekleri...

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.

EXXEN Tv canlı izle ekranı 9 Aralık 2021 Lazio Galatasaray maçı Exxen TV canlı yayın nasıl izlenir?

Exxen TV nasıl üye olunur?

Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

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