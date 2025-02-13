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Haberler Yaşam FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI CANLI İZLE: 13 Şubat TRT 1 canlı yayınıyla FB Anderlecht UEFA play-off maçı izle
Giriş Tarihi: 13.02.2025 20:32 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 20:32

FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI CANLI İZLE: 13 Şubat TRT 1 canlı yayınıyla FB Anderlecht UEFA play-off maçı izle

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam Belçika ekibi Anderlecht ile kozlarını paylaşacak. 13 Şubat 2025 Perşembe günü saat 20:45'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele, son 16 play-off aşamasının ilk ayağı olacak. UEFA Avrupa Ligi'ni 24. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 10. sırada bitiren Anderlecht karşısında avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak. İşte, TRT 1 ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Anderlecht maçı canlı izle linki...

FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI CANLI İZLE: 13 Şubat TRT 1 canlı yayınıyla FB Anderlecht UEFA play-off maçı izle

Fenerbahçe'nin Anderlecht ile karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunun heyecanı devam ediyor. TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak bu zorlu maçta, sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan oyuncular dikkat çekiyor. Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun liderliğinde sahada güçlü bir performans sergileme hedefinde. İşte TRT 1 ekranı ile Fenerbahçe – Anderlecht maçı canlı izleme ekranı haberin devamında...

FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI CANLI İZLE: 13 Şubat TRT 1 canlı yayınıyla FB Anderlecht UEFA play-off maçı izle

FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Anderlecht arasındaki maç, 13 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Bu heyecan verici karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

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FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI CANLI İZLE: 13 Şubat TRT 1 canlı yayınıyla FB Anderlecht UEFA play-off maçı izle

FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kapsamında düzenlenecek Fenerbahçe - Anderlecht maçını aşağıdaki bağlantı aracılığı ile seyredebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI CANLI İZLE: 13 Şubat TRT 1 canlı yayınıyla FB Anderlecht UEFA play-off maçı izle

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Augustinsson, Dendoncker, Hazard, Stroeykens, Verschaeren, Huerta, Dolberg

FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI CANLI İZLE: 13 Şubat TRT 1 canlı yayınıyla FB Anderlecht UEFA play-off maçı izle

RÖVANŞ MAÇI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Belçika'da gerçekleşecek olan rövanş maçı, 20 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak.

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