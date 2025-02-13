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FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI CANLI İZLE: 13 Şubat TRT 1 canlı yayınıyla FB Anderlecht UEFA play-off maçı izle
Giriş Tarihi: 13.02.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
20:32
FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI CANLI İZLE: 13 Şubat TRT 1 canlı yayınıyla FB Anderlecht UEFA play-off maçı izle
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam Belçika ekibi Anderlecht ile kozlarını paylaşacak. 13 Şubat 2025 Perşembe günü saat 20:45'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele, son 16 play-off aşamasının ilk ayağı olacak. UEFA Avrupa Ligi'ni 24. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 10. sırada bitiren Anderlecht karşısında avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak. İşte, TRT 1 ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Anderlecht maçı canlı izle linki...