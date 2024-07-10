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Haberler Yaşam Fenerbahçe Hajduk Split maçı canlı izle! Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı canlı yayın izle HD
Giriş Tarihi: 10.07.2024 18:24 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 18:24

Fenerbahçe Hajduk Split maçı canlı izle! Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı canlı yayın izle HD

Fenerbahçe Hajduk Split maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. 2024-2025 Süper Lig sezonuna Jose Mourinho ile hazırlanmaya başlayan sarı lacivertliler Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürüyor. Hırvatistanlı ekip karşısında mücadele edecek ekibin taraftarında heyecan dorukta. Fenerbahçe hazırlık maçı FB TV Youtube Kanalı ile araştırılıyor. Peki; Fenerbahçe Hajduk Split maçı canlı yayın izle hangi kanalda? İşte, detaylar...

Fenerbahçe Hajduk Split maçı canlı izle! Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı canlı yayın izle HD

Fenerbahçe hazırlık maçı canlı izle araştırmaları gündemde. FB TV üzerinden araştırılan hazırlık maçlarında S Sport Plus ekranlarına da dönüldü. Milli takımda dikkat çeken performansı ile adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu başta olmak üzere tüm yıldızlar takip ediliyor. Hajduk Split maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak merak ediliyor. İşte, Fenerbahçe Hajduk Split maçı canlı izle HD, kesintisiz...

Fenerbahçe Hajduk Split maçı canlı izle! Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı canlı yayın izle HD

FENERBAHÇE HAJDUK SPLİT MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Hajduk Split maçı 10 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Merkur Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

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Fenerbahçe Hajduk Split maçı canlı izle! Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı canlı yayın izle HD

FENERBAHÇE HAJDUK SPLİT MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından yayımlanacak.

Maçla ilgili Fenerbahçe Youtube hesabı da takip ediliyor.

Fenerbahçe Hajduk Split maçı canlı izle! Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı canlı yayın izle HD

FENERBAHÇE HAJDUK SPLİT MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayını için aşağıdaki linkleri kontrol edebilirsiniz:

https://www.youtube.com/channel/UCgqlho3-8a6FmDqQm7Q6gJw

https://www.ssportplus.com/

Fenerbahçe Hajduk Split maçı canlı izle! Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı canlı yayın izle HD

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

10 Temmuz Çarşamba:

Fenerbahçe - Hajduk Split
20.00
Merkur Arena

13 Temmuz Cumartesi:

Fenerbahçe - Strasbourg
18.30 (Yerel saat)
Merkur Arena

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