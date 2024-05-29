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Haberler Yaşam FENERBAHÇE'DE SEÇİM ZAMANI! 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 09:46

FENERBAHÇE'DE SEÇİM ZAMANI! 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?

Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı olarak takip edilecek. Kongre üyelerinin oy kullanacağı seçimde gözler Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın oy oranlarında olacak. Yeni ve eski başkanın karşı karşıya geleceği kulüpte heyecan dorukta. Taraftarlar, yeni başkanlarını bekliyor. Fenerbahçe seçim günü için geri sayım başlarken adayların açıklamaları takip ediliyor. Peki; 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...

FENERBAHÇE’DE SEÇİM ZAMANI! 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?

Fenerbahçe seçim ne zaman sorusuyla gündemdeki yerini koruyor. Süper Lig'i ikinci olarak tamamlayan sarı lacivertliler oldukça zor bir sezon geçirdi. Yaşananların ardından seçimli olağan kurulunu gerçekleştirecek yönetimden çıkacak karar bekleniyor. Peki; 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan başka aday var mı? İşte, ayrıntılar...

FENERBAHÇE’DE SEÇİM ZAMANI! 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?

FENERBAHÇE'DE BAŞKAN ADAYLARI

Sadettin Saran'ın aday olduğu yönündeki haberler ardından bu söylemini kabul eden Saran, "Bilindiği üzere, kulübümüzün yaklaşan olağan seçimli kongresiyle ilgili olarak, başkanımız Sayın Ali Koç'un adaylığı durumunda aday olmayacağımızı, diğer durumda ise ekibimizle birlikte kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu birçok kez gerekçeleriyle belirtmiştik." şeklinde başladığı konuşmayla adaylıktan çekildiğini açıkladı.

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FENERBAHÇE’DE SEÇİM ZAMANI! 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?

Ali Koç'un bir dönem daha başkanlık yapmak üzere aday olduğu kulüpte Saran, Koç'un lehinde adaylığını geri çekti.

Buna göre mevcut başkan Ali Koç ilk aday olarak yeniden kongrede yerini alacak.

FENERBAHÇE’DE SEÇİM ZAMANI! 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?

Bir süredir sosyal medyada tartışılan Aziz Yıldırım'ın adaylığı da geçtiğimiz günlerde kesinleşti. Eski başkan Yıldırım Fenerbahçe başkanlık seçimi adaylığını resmen ilan etti.

FENERBAHÇE’DE SEÇİM ZAMANI! 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?

2024 FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise 8-9 Haziran'da yapılacağını açıkladı. İkinci genel kurulda çoğunluk şartı aranmayacak.

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