FENERBAHÇE’DE SEÇİM ZAMANI! 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?

FENERBAHÇE'DE BAŞKAN ADAYLARI

Sadettin Saran'ın aday olduğu yönündeki haberler ardından bu söylemini kabul eden Saran, "Bilindiği üzere, kulübümüzün yaklaşan olağan seçimli kongresiyle ilgili olarak, başkanımız Sayın Ali Koç'un adaylığı durumunda aday olmayacağımızı, diğer durumda ise ekibimizle birlikte kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu birçok kez gerekçeleriyle belirtmiştik." şeklinde başladığı konuşmayla adaylıktan çekildiğini açıkladı.