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FENERBAHÇE'DE SEÇİM ZAMANI! 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
09:46
FENERBAHÇE'DE SEÇİM ZAMANI! 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?
Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı olarak takip edilecek. Kongre üyelerinin oy kullanacağı seçimde gözler Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın oy oranlarında olacak. Yeni ve eski başkanın karşı karşıya geleceği kulüpte heyecan dorukta. Taraftarlar, yeni başkanlarını bekliyor. Fenerbahçe seçim günü için geri sayım başlarken adayların açıklamaları takip ediliyor. Peki; 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...