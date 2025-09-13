Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası maç takvimi 2025: Türkiye – Libya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'na büyük umutlarla başlayan Filenin Efeleri, grup aşamasındaki ilk maçında Japonya'yı net bir skorla 3-0 mağlup etti. G Grubu'nda Japonya, Libya ve Kanada ile mücadele eden takımımız, ikinci maçında Libya ile kozlarını paylaşacak. Tüm voleybolseverler "Türkiye-Libya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının cevabını merak ediyor.