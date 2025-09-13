Haberler
Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası maç takvimi 2025: Türkiye – Libya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 13.09.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 12:35
Milli voleybol takımımız Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'na Japonya galibiyetiyle başladı. G Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, sıradaki maçında Libya'yla karşılaşacak. "Türkiye-Libya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olacak?" sorusunun yanıtı turnuva takviminde belli oldu. İşte Türkiye'nin diğer grup maçları ve Libya karşılaşmasının tüm detayları...