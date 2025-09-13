Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 13.09.2025 12:31 Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 12:35

Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası maç takvimi 2025: Türkiye – Libya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli voleybol takımımız Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'na Japonya galibiyetiyle başladı. G Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, sıradaki maçında Libya'yla karşılaşacak. "Türkiye-Libya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olacak?" sorusunun yanıtı turnuva takviminde belli oldu. İşte Türkiye'nin diğer grup maçları ve Libya karşılaşmasının tüm detayları...

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'na büyük umutlarla başlayan Filenin Efeleri, grup aşamasındaki ilk maçında Japonya'yı net bir skorla 3-0 mağlup etti. G Grubu'nda Japonya, Libya ve Kanada ile mücadele eden takımımız, ikinci maçında Libya ile kozlarını paylaşacak. Tüm voleybolseverler "Türkiye-Libya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının cevabını merak ediyor.

JAPONYA GALİBİYETİYLE BAŞLADIK

Türkiye, Dünya Şampiyonası'na G Grubu'nda Japonya'yı 3-0 yenerek güçlü bir başlangıç yaptı. Set skorları 25-19, 25-23 ve 25-19 olarak gerçekleşti. Bu galibiyet, takımın moralini yükseltirken Libya maçına da motivasyonla hazırlanmasına olanak tanıyacak.

TÜRKİYE – LİBYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Libya arasındaki maç, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati Türkiye Saati ile 05:30 olarak açıklandı.

TÜRKİYE LİBYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye-Libya karşılaşması TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca voleybolseverler, TRT'nin dijital platformları üzerinden de maçı canlı olarak izleyebilecekler.

FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ 2025

Filenin Efeleri Dünya Voleybol Şampiyonası'nda sahne alıyor:

13 Eylül 2025

TSİ 09.00 Japonya-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

15 Eylül 2025

TSİ 05.30 Türkiye-Libya (TRT Spor Yıldız)

17 Eylül 2025

TSİ 09.00 Kanada-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

