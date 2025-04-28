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FIRSAT! A101 aktüel 1 Mayıs indirimleri: kamp malzemeleri, ayakkabılık, dikiş mekinesi, kablosuz süpürge, kiler dolabı
Giriş Tarihi: 28.04.2025 07:09
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
07:10
FIRSAT! A101 aktüel 1 Mayıs indirimleri: kamp malzemeleri, ayakkabılık, dikiş mekinesi, kablosuz süpürge, kiler dolabı
A101 aktüel 1 Mayıs kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. A101 indirimleri ile bu hafta da sepetler dolup taşıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler dikkat çekiyor. Toz deterjan, yumuşatıcı, çamaşır suyu, kağıt havlu müthiş fiyatlarla satışa çıktı. Ayakkabılık, tava çeçeşitleri, kiler dolabı, mutfak ürünleri, kamp malzemeleri, televizyon, dikiş makinesi, dikey süpürge, blender, uzatma kablosu perşembe günü satışta olacak. İşte 1 Mayıs A101 aktüel kataloğu ve fiyat listesi...