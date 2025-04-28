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Haberler Yaşam FIRSAT! A101 aktüel 1 Mayıs indirimleri: kamp malzemeleri, ayakkabılık, dikiş mekinesi, kablosuz süpürge, kiler dolabı
Giriş Tarihi: 28.04.2025 07:09 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 07:10

FIRSAT! A101 aktüel 1 Mayıs indirimleri: kamp malzemeleri, ayakkabılık, dikiş mekinesi, kablosuz süpürge, kiler dolabı

A101 aktüel 1 Mayıs kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. A101 indirimleri ile bu hafta da sepetler dolup taşıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler dikkat çekiyor. Toz deterjan, yumuşatıcı, çamaşır suyu, kağıt havlu müthiş fiyatlarla satışa çıktı. Ayakkabılık, tava çeçeşitleri, kiler dolabı, mutfak ürünleri, kamp malzemeleri, televizyon, dikiş makinesi, dikey süpürge, blender, uzatma kablosu perşembe günü satışta olacak. İşte 1 Mayıs A101 aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

FIRSAT! A101 aktüel 1 Mayıs indirimleri: kamp malzemeleri, ayakkabılık, dikiş mekinesi, kablosuz süpürge, kiler dolabı

A101'in 1 Mayıs Perşembe günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak. Tuvalet kağıdı, yumuşatıcı, toz deterjan, tavuk yoğurt, süt gibi temel ihtiyaçların yanı sıra kamp malzemeleri, çekmeceli dondurucu, kablosuz süpürge, ayakkabılık, kiler dolabı da haftanın yıldızları. İşte, A101 1 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi

FIRSAT! A101 aktüel 1 Mayıs indirimleri: kamp malzemeleri, ayakkabılık, dikiş mekinesi, kablosuz süpürge, kiler dolabı

A101 AKTÜEL 1 MAYIS FIRSATLARI!

2.5 kg Trakya Pilavlık Pirinç 124.50 TL
3 kg İyotlu Sofra Tuzu 99.50 TL
1 kg Piliç Kokteyl Sosis 79.50 TL
Dondurulmuş Piliç Bonfile 189 TL
1 kg Geleneksel Un 37.50 TL

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FIRSAT! A101 aktüel 1 Mayıs indirimleri: kamp malzemeleri, ayakkabılık, dikiş mekinesi, kablosuz süpürge, kiler dolabı

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ!

Çocuk Bezi 329 TL
50'li Mutfak Havlusu Seti 99.50 TL
3 kg Toz Deterjan 79.50 TL
5 L Yumuşatıcı 119 TL
4 kg Çamaşır Suyu 69.50 TL
4 kg Bulaşık Deterjanı 119 TL

FIRSAT! A101 aktüel 1 Mayıs indirimleri: kamp malzemeleri, ayakkabılık, dikiş mekinesi, kablosuz süpürge, kiler dolabı

A101 1 MAYIS KAMPANYANLARI!

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49,990 TL
Elektrikli Bisiklet 20,990 TL
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20,999 TL

FIRSAT! A101 aktüel 1 Mayıs indirimleri: kamp malzemeleri, ayakkabılık, dikiş mekinesi, kablosuz süpürge, kiler dolabı

Oyun Hamuru ve Hamburger Sepeti 189 TL
Oyuncak Kesilebilen Meyve Sebze 299 TL
Oyuncak Asker Araçları Seti 129 TL
Oyuncak İş Makinesi Taşıyıcı Araç 159 TL
Oyuncak Mini Kamyonlar 69.50 TL