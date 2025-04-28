FIRSAT! A101 aktüel 1 Mayıs indirimleri: kamp malzemeleri, ayakkabılık, dikiş mekinesi, kablosuz süpürge, kiler dolabı

A101'in 1 Mayıs Perşembe günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak. Tuvalet kağıdı, yumuşatıcı, toz deterjan, tavuk yoğurt, süt gibi temel ihtiyaçların yanı sıra kamp malzemeleri, çekmeceli dondurucu, kablosuz süpürge, ayakkabılık, kiler dolabı da haftanın yıldızları. İşte, A101 1 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi