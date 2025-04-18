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FIRSAT📢💥: BİM aktüel katalog 22-25 Nisan 2025 indirimleri: Cep telefonu, derin dondurucu, deterjanlar, oyuncaklar...
Giriş Tarihi: 18.04.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
23:57
FIRSAT📢💥: BİM aktüel katalog 22-25 Nisan 2025 indirimleri: Cep telefonu, derin dondurucu, deterjanlar, oyuncaklar...
Bim aktüel aktüel 22-25 Nisan 2025 kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler alışverişseverleri karşılayacak. Yoğurt, tereyağ, kuzu kıyma, çikolata çeşitleri, deterjan, duş jeli, şampuan, tuvalet kağıdı, gece lambası gibi ürünlerde dikkat çeken indirimler mevcut. Cep telefonu, derin dondurucu, süpürge, ütü, buharlı temizleyici, klozet kapağı, tıraş makinesi, motorsiklet, bisiklet, katlanabilir kovalar, matara, tencere seti, wok tava, çelik tencereler, krep tava, silikon mutfak gereçleri, ana kucağı, Cuma günü satışta olacak. Peki, Bu hafta BİM'de neler var? İşte; 22-25 Nisan BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi...