FIRSAT📢💥: BİM aktüel katalog 22-25 Nisan 2025 indirimleri: Cep telefonu, derin dondurucu, deterjanlar, oyuncaklar...

BİM aktüel yeni hafta kataloğu yayınlandı. 22 Nisan Salı günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak. Katalogda, temel gıda ürünleri kapsamında Yoğurt, tereyağ, kuzu kıyma, çikolata çeşitleri gibi ürünler yer alırken; Cep telefonu, derin dondurucu, süpürge, ütü, buharlı temizleyici, klozet kapağı gibi ürünler de indirimli fiyatlarla satışta olacak. İşte, BİM aktüel 22-25 Nisan 2025 kataloğu ve fiyat listesi.