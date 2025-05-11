Galatasaray - Unicaja Malaga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final mücadelesi

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon dikkat çeken bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, Dörtlü Final'e kalan La Laguna Tenerife ve Unicaja Malaga'nın yenilmezlik serilerine son verdi. Özellikle Unicaja Malaga'yı son 16 turunda 86-84 mağlup ederek rakibinin 18 maçlık galibiyet serisini bitirdi. Peki, Galatasaray - Unicaja Malaga final maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...