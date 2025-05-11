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Galatasaray - Unicaja Malaga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final mücadelesi
Giriş Tarihi: 11.05.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
23:27
Galatasaray - Unicaja Malaga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final mücadelesi
Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final mücadelesinde Galatasaray, İspanyol temsilcisi Lenovo Tenerife'yi 90-80 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı ve adını finale yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, finalde yine bir İspanyol takımı olan Unicaja Malaga ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, bu dev finalin ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Galatasaray - Unicaja Malaga final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?