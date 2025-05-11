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Haberler Yaşam Galatasaray - Unicaja Malaga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final mücadelesi
Giriş Tarihi: 11.05.2025 23:27 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 23:27

Galatasaray - Unicaja Malaga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final mücadelesi

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final mücadelesinde Galatasaray, İspanyol temsilcisi Lenovo Tenerife'yi 90-80 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı ve adını finale yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, finalde yine bir İspanyol takımı olan Unicaja Malaga ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, bu dev finalin ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Galatasaray - Unicaja Malaga final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray - Unicaja Malaga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final mücadelesi

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon dikkat çeken bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, Dörtlü Final'e kalan La Laguna Tenerife ve Unicaja Malaga'nın yenilmezlik serilerine son verdi. Özellikle Unicaja Malaga'yı son 16 turunda 86-84 mağlup ederek rakibinin 18 maçlık galibiyet serisini bitirdi. Peki, Galatasaray - Unicaja Malaga final maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray - Unicaja Malaga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final mücadelesi

GALATASARAY- UNİCAJA MALAGA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde Unicaja Malaga ile kozlarını paylaşacak.

Büyük heyecana sahne olacak final karşılaşması, bu akşam (11 Mayıs Pazar) saat 20.00'de başlayacak.

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Galatasaray - Unicaja Malaga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final mücadelesi

GALATASARAY- UNİCAJA MALAGA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor, TİVİBU Spor ve tabii platformundan naklen canlı yayınla ekranlara gelecek.

Galatasaray - Unicaja Malaga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final mücadelesi

CİMBOM AVRUPA'DA İKİNCİ ZAFERİN PEŞİNDE!

Sarı-kırmızılılar, ilk karşılaşmayı 66-62 kaybetmelerine rağmen rövanşta güçlü rakibini 78-67 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Unicaja Malaga ile yapacağı kritik mücadeleyi kazanması durumunda Avrupa arenasındaki ikinci kupasını müzesine taşıyacak.

Galatasaray - Unicaja Malaga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final mücadelesi