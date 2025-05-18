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Haberler Yaşam GÜNÜN MAÇLARI 18 MAYIS: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 18.05.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 10:52

GÜNÜN MAÇLARI 18 MAYIS: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de bugün futbola doyulacak. 18 Mayıs Pazar günü birbirinden heyecanlı mücadeleye sahne olacak. Süper Lig'de bitime oldukça kısa bir süre kala, tüm maçlar aynı saatte yayınlanacak. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 18 Mayıs Pazar günün maçları

GÜNÜN MAÇLARI 18 MAYIS: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbolseverleri bugün dolu dolu bir maç takvimi bekliyor. Süper Lig'den Serie A'ya, Premier Lig'den Bundesliga'ya kadar pek çok ligde heyecan dolu müsabakalar yayınlanacak. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maçları

GÜNÜN MAÇLARI 18 MAYIS: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig

19:00 - Kasımpaşa – RAMS Başakşehir

19:00 - Corendon Alanyaspor – Beşiktaş

19:00 - Onvo Antalyaspor – Gaziantep FK

19:00 - Sipay Bodrum FK – Trabzonspor

19:00 - Galatasaray – Bellona Kayserispor

19:00 - Reeder Samsunspor – Net Global Sivasspor

19:00 - Çaykur Rizespor – Göztepe

19:00 - Fenerbahçe – İkas Eyüpspor

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GÜNÜN MAÇLARI 18 MAYIS: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Premier Lig

14:00 - Everton – Southampton

16:15 - West Ham United – Nottingham Forest

17:00 - Leicester City – Ipswich Town

17:00 - Brentford – Fulham

18:30 - Arsenal – Newcastle United

GÜNÜN MAÇLARI 18 MAYIS: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

La Liga

20:00 - Valladolid – Deportivo Alaves

20:00 - Valencia – Athletic Bilbao

20:00 - Real Sociedad – Girona

20:00 - Celta Vigo – Rayo Vallecano

20:00 - Sevilla – Real Madrid

20:00 - Osasuna – Espanyol

20:00 - Barcelona – Villarreal

20:00 - Atletico Madrid – Real Betis

20:00 - Mallorca – Getafe

20:00 - Las Palmas – Leganes

GÜNÜN MAÇLARI 18 MAYIS: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Serie A

21:45 - Inter – Lazio

21:45 - Parma – Napoli

21:45 - Lecce – Torino

21:45 - Roma – Milan

21:45 - Cagliari – Venezia

21:45 - Fiorentina – Bologna

21:45 - Monza – Empoli

21:45 - Juventus – Udinese

21:45 - Hellas Verona – Como