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GÜNÜN MAÇLARI 18 MAYIS: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 18.05.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
10:52
GÜNÜN MAÇLARI 18 MAYIS: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de bugün futbola doyulacak. 18 Mayıs Pazar günü birbirinden heyecanlı mücadeleye sahne olacak. Süper Lig'de bitime oldukça kısa bir süre kala, tüm maçlar aynı saatte yayınlanacak. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 18 Mayıs Pazar günün maçları