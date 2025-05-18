GÜNÜN MAÇLARI 18 MAYIS: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbolseverleri bugün dolu dolu bir maç takvimi bekliyor. Süper Lig'den Serie A'ya, Premier Lig'den Bundesliga'ya kadar pek çok ligde heyecan dolu müsabakalar yayınlanacak. Peki, Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maçları