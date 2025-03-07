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Haberler Yaşam HAFTANIN YILDIZLARI! A101 aktüel 8-14 Mart fırsatları: Deterjan, çay, peynir, zeytin, sıvı yağ, yoğurt, toz deterjan, sıvı sabun, süt...
Giriş Tarihi: 07.03.2025 22:40 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 22:40

HAFTANIN YILDIZLARI! A101 aktüel 8-14 Mart fırsatları: Deterjan, çay, peynir, zeytin, sıvı yağ, yoğurt, toz deterjan, sıvı sabun, süt...

A101 Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı. Zincir market 8-14 Mart kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Bu hafta indirimli fiyatlarla satışa sunulacak ürünler arasında çay, ayçiçek yağı, peynir, helva, bal, deterjan, bulaşık makinesi kapsülü gibi birçok temel gıda ve temizlik ürünü yer alıyor. 8-14 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak A101 indirimleri, bütçesini düşünen tüketiciler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İşte; 8-14 Mart A101 aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

HAFTANIN YILDIZLARI! A101 aktüel 8-14 Mart fırsatları: Deterjan, çay, peynir, zeytin, sıvı yağ, yoğurt, toz deterjan, sıvı sabun, süt...

A101 Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı. Bu hafta 8 Mart tarihinden itibaren mağazalarda indirimli olarak satışa çıkacak ürünler arasında toz deterjan, bulaşık makinesi kapsülü, bulaşık deterjanı, sıvı sabun, kağıt havlu, çay, helva, peynir, ayçiçek yağı, yoğurt indirimli olarak satışta olacak. Kapnya kapsamında birçok temel ihtiyaç ürünü özel indirimlerle satışa sunuluyor. İşte, A101 indirimli ürünler listesi.

HAFTANIN YILDIZLARI! A101 aktüel 8-14 Mart fırsatları: Deterjan, çay, peynir, zeytin, sıvı yağ, yoğurt, toz deterjan, sıvı sabun, süt...

8-14 MART A101 AKTÜEL İNDİRİMLERİ
Çay 500 g 99.50 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 KG 289 TL

Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1KG 135 TL

Helva 500 g 105 TL

Bal 600 g 199 TL

Şinitzel 700 g 75 TL

Yarım Yağlı Yoğurt 169 TL

Ayçiçek Yağı 5L 339,50 TL

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HAFTANIN YILDIZLARI! A101 aktüel 8-14 Mart fırsatları: Deterjan, çay, peynir, zeytin, sıvı yağ, yoğurt, toz deterjan, sıvı sabun, süt...

8-14 MART A101 AKTÜEL İNDİRİMLERİ
Kakaolu Kremalı Bisküvi 110 g 14,50 TL

Sıvı Saç Kremi Çeşitleri 200 ml 99 TL

Roll On Çeşitleri 50 ml 69,90 TL

Toz Deterjan 10 KG 299 TL

Bulaşık Makinesi Kapsülü 36'lı 164 TL

Sıvı Sabun 3L 84,50 TL

HAFTANIN YILDIZLARI! A101 aktüel 8-14 Mart fırsatları: Deterjan, çay, peynir, zeytin, sıvı yağ, yoğurt, toz deterjan, sıvı sabun, süt...

10 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ
Süt 4x1L % 0,5 Yağlı 95 TL

3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 95 TL

HAFTANIN YILDIZLARI! A101 aktüel 8-14 Mart fırsatları: Deterjan, çay, peynir, zeytin, sıvı yağ, yoğurt, toz deterjan, sıvı sabun, süt...

6-9 MART A101 AKTÜEL İNDİRİMLERİ
Limon 29,75 TL

Domates 35 TL

Atıştırmalık Starking Elma 25 TL

Portakal 29.50 TL

Sivri Biber Paket 32,75 TL

Tabak Mantar 45 TL

Dana Kıyma 400 g 189 TL

Dana Kıyma 400 g 194 TL

Dana Izgara Köfte 400 g 179 TL