HAFTANIN YILDIZLARI! A101 aktüel 8-14 Mart fırsatları: Deterjan, çay, peynir, zeytin, sıvı yağ, yoğurt, toz deterjan, sıvı sabun, süt...

A101 Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı. Bu hafta 8 Mart tarihinden itibaren mağazalarda indirimli olarak satışa çıkacak ürünler arasında toz deterjan, bulaşık makinesi kapsülü, bulaşık deterjanı, sıvı sabun, kağıt havlu, çay, helva, peynir, ayçiçek yağı, yoğurt indirimli olarak satışta olacak. Kapnya kapsamında birçok temel ihtiyaç ürünü özel indirimlerle satışa sunuluyor. İşte, A101 indirimli ürünler listesi.