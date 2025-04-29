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Kaçırılmayacak A101 İndirimleri! A101 aktüel 1 Mayıs kataloğu ile dondurucu, klozet takımı, tava ve sahan seti, kiler dolabı...
Giriş Tarihi: 29.04.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
10:34
Kaçırılmayacak A101 İndirimleri! A101 aktüel 1 Mayıs kataloğu ile dondurucu, klozet takımı, tava ve sahan seti, kiler dolabı...
A101 aktüel 1 Mayıs kataloğu ile birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Perşembe indirimleri kapsamında bu hafta A101'de temizlik, hijyen, gıda ürünleri ve ev ihtiyaçlarına yönelik indirimler raflarda yerini alıyor. Tavuk, pirinç, un, toz deterjan, yumuşatıcı, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı perşembe günü satışta olacak. Çamaşır, bulaşık makinesi, dondurucu, buzdolabı, ayakkabılık, klozet takımı, tava ve sahan seti, kiler dolabı, saklama kapları alışveriş severleri karşılayacak başlıca ürünler arasında. İşte, 1 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.