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Haberler Yaşam İSPANYA FRANSA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 HD | EURO 2024 yarı final İspanya Fransa maçı izle canlı yayın
Giriş Tarihi: 09.07.2024 22:25 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 22:25

İSPANYA FRANSA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 HD | EURO 2024 yarı final İspanya Fransa maçı izle canlı yayın

İspanya Fransa maçı canlı izle TRT 1 ekranlarında takip ediliyor. EURO 2024 yarı final maçı ardından ilk finalist belli olacak. 14 Temmuz günü oynanacak final öncesinde mücadele kıran kırana geçiyor. Turnuvanın sürpriz ekibi İspanya'da Lamine Yamal, Morata, Williams, Rodri gibi isimler dikkat çekiyor. Mbappe'li Fransa ise favoriler arasında. İşte, Avrupa Şampiyonası İspanya Fransa maçı canlı izle HD, kesintisiz...

İSPANYA FRANSA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 HD | EURO 2024 yarı final İspanya Fransa maçı izle canlı yayın

İspanya Fransa maçı canlı yayın izle ekranı başında yerler alındı. EURO 2024 yarı finalinde ilk finalist gündeme geliyor. Final maçına önce hangi ülkenin çıkacağı merak konusu. 9 Temmuz yayın akışı ile birlikte TRT 1 canlı izle ekranı takip ediliyor. Avrupa Şampiyonası finali öncesinde heyecan dorukta. İşte, İspanya Fransa maçı canlı izle HD...

İSPANYA FRANSA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 HD | EURO 2024 yarı final İspanya Fransa maçı izle canlı yayın

EURO 2024 YARI FİNAL MAÇLARI

9 Temmuz 22.00: İspanya - Fransa

10 Temmuz 22.00: Hollanda - İngiltere

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İSPANYA FRANSA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 HD | EURO 2024 yarı final İspanya Fransa maçı izle canlı yayın

İSPANYA FRANSA MAÇI BAŞLADI!

9 Temmuz saat 22.00'de başlayan İspanya Fransa maçı TRT 1 ekranlarından takip ediliyor. Allianz Arena'da oynanacak maçın hakemi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic

İSPANYA FRANSA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 HD | EURO 2024 yarı final İspanya Fransa maçı izle canlı yayın

İSPANYA FRANSA MAÇI CANLI İZLE

EURO 2024 yarı final maçı TRT 1 canlı izle ekranında takip ediliyor:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

İSPANYA FRANSA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 HD | EURO 2024 yarı final İspanya Fransa maçı izle canlı yayın

İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Navas, Nacho, Laporte, Cucurella, Olmo, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Morata, Williams.

Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Kante, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Kolo Muani, Mbappe.

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