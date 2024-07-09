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İSPANYA FRANSA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 HD | EURO 2024 yarı final İspanya Fransa maçı izle canlı yayın
Giriş Tarihi: 09.07.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
22:25
İspanya Fransa maçı canlı izle TRT 1 ekranlarında takip ediliyor. EURO 2024 yarı final maçı ardından ilk finalist belli olacak. 14 Temmuz günü oynanacak final öncesinde mücadele kıran kırana geçiyor. Turnuvanın sürpriz ekibi İspanya'da Lamine Yamal, Morata, Williams, Rodri gibi isimler dikkat çekiyor. Mbappe'li Fransa ise favoriler arasında. İşte, Avrupa Şampiyonası İspanya Fransa maçı canlı izle HD, kesintisiz...