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İSPANYA- İTALYA MAÇI TIKLA CANLI İZLE | Euro 2024 maçı saat kaçta, İspanya - İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
15:55
İSPANYA- İTALYA MAÇI TIKLA CANLI İZLE | Euro 2024 maçı saat kaçta, İspanya - İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Avrupa Şampiyonası devam ederken B Grubu'nda mücadele eden iki favori takım karşı karşıya geliyor. Puanını yükseltmek ve son 16 turuna çıkmak isteyen takımlar Almanya'nın ev sahipliğindeki organizasyonda tansiyonu yüksek maçlar devam ediyor. Bu karşılaşmada İspanya ve İtalya galip gelmesiyle son 16'yı garantileyecek. Maçın detayları ve yayın kanalı araştırılıyor. Peki İspanya - İtalya EURO 2024 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İspanya İtalya maçı canlı izle