İSPANYA- İTALYA MAÇI TIKLA CANLI İZLE | Euro 2024 maçı saat kaçta, İspanya - İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Tarihlerinde 39 kez karşı karşıya gelen takımlar, 40. kez sahada buluşuyor. İki takımda mücadeleden galip ayrılıp son 16 turunu garantilemek istiyor. Peki İspanya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, İspanya - İtalya karşılaşmasının detayları…