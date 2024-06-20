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Haberler Yaşam İSPANYA- İTALYA MAÇI TIKLA CANLI İZLE | Euro 2024 maçı saat kaçta, İspanya - İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 15:55

İSPANYA- İTALYA MAÇI TIKLA CANLI İZLE | Euro 2024 maçı saat kaçta, İspanya - İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Avrupa Şampiyonası devam ederken B Grubu'nda mücadele eden iki favori takım karşı karşıya geliyor. Puanını yükseltmek ve son 16 turuna çıkmak isteyen takımlar Almanya'nın ev sahipliğindeki organizasyonda tansiyonu yüksek maçlar devam ediyor. Bu karşılaşmada İspanya ve İtalya galip gelmesiyle son 16'yı garantileyecek. Maçın detayları ve yayın kanalı araştırılıyor. Peki İspanya - İtalya EURO 2024 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İspanya İtalya maçı canlı izle

İSPANYA- İTALYA MAÇI TIKLA CANLI İZLE | Euro 2024 maçı saat kaçta, İspanya - İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Tarihlerinde 39 kez karşı karşıya gelen takımlar, 40. kez sahada buluşuyor. İki takımda mücadeleden galip ayrılıp son 16 turunu garantilemek istiyor. Peki İspanya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, İspanya - İtalya karşılaşmasının detayları…

İSPANYA- İTALYA MAÇI TIKLA CANLI İZLE | Euro 2024 maçı saat kaçta, İspanya - İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İSPANYA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dev karşılaşmada İspanya ve İtalya kozlarını paylaşacak.
İspanya - İtalya karşılaşması 20 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

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İSPANYA- İTALYA MAÇI TIKLA CANLI İZLE | Euro 2024 maçı saat kaçta, İspanya - İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İSPANYA - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanya - İtalya maçı TRT 1 ekranlarında takip edilecek.

İSPANYA- İTALYA MAÇI TIKLA CANLI İZLE | Euro 2024 maçı saat kaçta, İspanya - İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İSPANYA İTALYA MAÇI CANLI İZLE
Maçın canlı yayınını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

İSPANYA- İTALYA MAÇI TIKLA CANLI İZLE | Euro 2024 maçı saat kaçta, İspanya - İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

EURO 2024 B GRUBU PUAN DURUMU
İspanya - 3 Puan
İtalya - 3 Puan
Arnavutluk - 1 Puan
Hırvatistan - 1 Puan

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