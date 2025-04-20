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Haberler Yaşam İtalya Serie A: Bologna-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Çalhanoğlu'nda!
Giriş Tarihi: 20.04.2025 14:53 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 14:53

İtalya Serie A: Bologna-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Çalhanoğlu'nda!

İtalya Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Inter, zorlu deplasmanda Bologna ile Stadio Renato Dall'Ara'da karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun bu önemli mücadelede forma giyip giymeyeceği merak konusu. Futbolseverler, Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi'nin nasıl bir ilk 11 tercih edeceğini ve karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Bologna – Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A: Bologna-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Çalhanoğlu’nda!

Serie A'nın 33. haftasında gözler Bologna ile Inter arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı elinde bulunduran Milano temsilcisi, deplasmanda kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Teknik direktör Simone Inzaghi'nin, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na ilk 11'de görev verip vermeyeceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bologna – Inter karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

İtalya Serie A: Bologna-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Çalhanoğlu’nda!

BOLOGNA - İNTER MAÇI NE ZAMAN?

Serie A'nın heyecan dolu mücadelelerinden biri olan Bologna - Inter maçı, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Dev mücadele, 20 Nisan Pazar günü, yani bu akşam saat 19.00'da başlayacak.

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İtalya Serie A: Bologna-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Çalhanoğlu’nda!

BOLOGNA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Bologna ile Inter arasında Stadio Renato Dall'Ara'da oynanacak bu kritik karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Mücadele, S Sport ve dijital platform EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

İtalya Serie A: Bologna-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Çalhanoğlu’nda!

HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Inter ile Bayern Münih arasında oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Mücadelede Inter adına önemli bir rol üstlenen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, yaptığı asistle takımına katkı sağladı.

Teknik direktör Simone Inzaghi'nin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Hakan'ın, hafta sonu Bologna ile oynanacak karşılaşmada da ilk 11'de yer alması bekleniyor.

İtalya Serie A: Bologna-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Çalhanoğlu’nda!

İNTER MUHTEMEL 11

Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Darmian, Frattesi, Hakan, Mkhitaryan, Augusto, Correa, Thuram