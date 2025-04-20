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İtalya Serie A: Bologna-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Çalhanoğlu'nda!
Giriş Tarihi: 20.04.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
14:53
İtalya Serie A: Bologna-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Çalhanoğlu'nda!
İtalya Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Inter, zorlu deplasmanda Bologna ile Stadio Renato Dall'Ara'da karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun bu önemli mücadelede forma giyip giymeyeceği merak konusu. Futbolseverler, Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi'nin nasıl bir ilk 11 tercih edeceğini ve karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Bologna – Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?