İtalya Serie A: Bologna-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Çalhanoğlu’nda!

Serie A'nın 33. haftasında gözler Bologna ile Inter arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı elinde bulunduran Milano temsilcisi, deplasmanda kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Teknik direktör Simone Inzaghi'nin, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na ilk 11'de görev verip vermeyeceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bologna – Inter karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar...