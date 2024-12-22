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Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig KS - GS Maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
09:54
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Kayserispor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 41 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Kayserispor ise 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 15 puanla 16. sırada bulunuyor. Futbolseverler, heyecanlı karşılaşmanın ayrıntılarını mercek altına aldı. Peki, Kayserispor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?