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Haberler Yaşam Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig KS - GS Maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 09:54

Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig KS - GS Maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Kayserispor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 41 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Kayserispor ise 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 15 puanla 16. sırada bulunuyor. Futbolseverler, heyecanlı karşılaşmanın ayrıntılarını mercek altına aldı. Peki, Kayserispor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig KS - GS Maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig lideri Galatasaray, 17. hafta mücadelesinde yarın Kayserispor deplasmanına çıkacak. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada hata yapmayı göze alamayan sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanarak puan farkını 8'e çıkarmayı amaçlıyor. Galatasaray, Kayserispor karşısında elde edeceği galibiyetle yeni yıla namağlup ünvanını sürdürerek girmeyi planlıyor. Peki, Kayserispor- Galatasaray karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...

Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig KS - GS Maçı hangi kanalda yayınlanacak?

KAYSERİSPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 17. hafta maçları kapsamında düzenlenecek Kayserispor- Galatasaray maçı 22 Aralık Pazar 16.00'da oynanacak.

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Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig KS - GS Maçı hangi kanalda yayınlanacak?

KAYSERİSPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor'un ev sahipliğinde oynanacak kritik karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig KS - GS Maçı hangi kanalda yayınlanacak?

KAYSERİSPOR MUHTEMEL İLK 11

Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanviner, Carole, Hasan Ali, Kartal, Karimi, Bourabia, Boa Morte, Bahoken

Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig KS - GS Maçı hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Jakobs, Mertens, Yunus, Osimhen

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