Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig KS - GS Maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig lideri Galatasaray, 17. hafta mücadelesinde yarın Kayserispor deplasmanına çıkacak. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada hata yapmayı göze alamayan sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanarak puan farkını 8'e çıkarmayı amaçlıyor. Galatasaray, Kayserispor karşısında elde edeceği galibiyetle yeni yıla namağlup ünvanını sürdürerek girmeyi planlıyor. Peki, Kayserispor- Galatasaray karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...