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Haberler Yaşam Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 12.12.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 07:38

Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayımlanacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Şampiyonlar Ligi A grubu 6'ncı hafta maçında temsilcimiz, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak Parken Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Sarı kırmızılı ekibin son 16'ya kalması için maçtan mutlaka galip ayrılması gerekiyor. Peki, Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte maçın canlı yayın bilgileri.

Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak, şifresiz mi sorusu yanıt arıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı hafta maçında Galatasaray'ın Danimarka ekibi Kopenhag'ın konuğu oluyor. Grubun son maçında Galatasaray'ın son 16'ya kalması için maçtan mutlaka galip ayrılması gerekecek. Beraberlik alıp Manchester United'ın Bayern'i yendiği senaryoda Galatasaray grubu sonuncu tamamlayacak.

Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 6'ncı hafta mücadelesi Kopenhag Galatasaray maçı 12 Aralık 2023 Salı günü saat 23.00'de oynanacak.

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Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kopenhag Galatasaray maçı EXXEN ekranlarında yayımlanacak.

Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

1- Bayern Münih - 13 Puan

2- Kopenhag - 5 Puan

3- Galatasaray - 5 Puan

4- Manchester United - 4 Puan

Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5 maçta 5 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

Grubu Kopenhag deplasman mücadelesiyle kapatacak Galatasaray'ın son 16'ya kalması için Kopenhag'ı zorunlu yenmesi gerekiyor.

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