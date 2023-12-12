Haberler Yaşam Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 12.12.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 07:38

Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayımlanacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Şampiyonlar Ligi A grubu 6'ncı hafta maçında temsilcimiz, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak Parken Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Sarı kırmızılı ekibin son 16'ya kalması için maçtan mutlaka galip ayrılması gerekiyor. Peki, Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte maçın canlı yayın bilgileri.