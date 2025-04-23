Haberler
Yaşam
LA LİGA'DA DEV MAÇ! Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 23.04.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
09:30
LA LİGA'DA DEV MAÇ! Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
La Liga'da sezonun son virajına girilirken, şampiyonluk mücadelesi nefes kesiyor. Lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Real Madrid, kritik bir deplasman sınavına çıkıyor. Eflatun-beyazlılar, bu hafta Getafe ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid, geçtiğimiz hafta sonu kendi sahasında Athletic Bilbao'yu zorlu geçen mücadelede 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını sürdürdü. Ev sahibi Getafe ise son maçında Espanyol'a 1-0 mağlup oldu ve alt sıralardan uzaklaşmak adına önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Ligde kalma mücadelesi veren mavi-beyazlı ekip, kendi sahasında sürpriz bir sonuç peşinde olacak. Peki, Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?