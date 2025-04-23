LA LİGA’DA DEV MAÇ! Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

La Liga'da şampiyonluk yarışı heyecanla devam ederken, 33. hafta karşılaşmaları hafta içi programında yer alıyor. Lider Barcelona'nın dört puan gerisinde ikinci sırada bulunan Real Madrid, bu hafta Getafe deplasmanında kritik bir sınav verecek. Geçtiğimiz hafta sonu Athletic Bilbao'yu uzatma dakikalarında Federico Valverde'nin kaydettiği golle mağlup eden Madrid ekibi, bu zorlu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak zirveye yaklaşmayı amaçlıyor. Peki, Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...