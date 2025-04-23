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Haberler Yaşam LA LİGA'DA DEV MAÇ! Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 23.04.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 09:30

LA LİGA'DA DEV MAÇ! Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

La Liga'da sezonun son virajına girilirken, şampiyonluk mücadelesi nefes kesiyor. Lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Real Madrid, kritik bir deplasman sınavına çıkıyor. Eflatun-beyazlılar, bu hafta Getafe ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid, geçtiğimiz hafta sonu kendi sahasında Athletic Bilbao'yu zorlu geçen mücadelede 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını sürdürdü. Ev sahibi Getafe ise son maçında Espanyol'a 1-0 mağlup oldu ve alt sıralardan uzaklaşmak adına önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Ligde kalma mücadelesi veren mavi-beyazlı ekip, kendi sahasında sürpriz bir sonuç peşinde olacak. Peki, Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

LA LİGA’DA DEV MAÇ! Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

La Liga'da şampiyonluk yarışı heyecanla devam ederken, 33. hafta karşılaşmaları hafta içi programında yer alıyor. Lider Barcelona'nın dört puan gerisinde ikinci sırada bulunan Real Madrid, bu hafta Getafe deplasmanında kritik bir sınav verecek. Geçtiğimiz hafta sonu Athletic Bilbao'yu uzatma dakikalarında Federico Valverde'nin kaydettiği golle mağlup eden Madrid ekibi, bu zorlu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak zirveye yaklaşmayı amaçlıyor. Peki, Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

LA LİGA’DA DEV MAÇ! Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GETAFE - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
La Liga'nın 33. haftasında oynanacak Getafe - Real Madrid mücadelesi, 23 Nisan Çarşamba akşamı saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşma, Getafe'nin evi Coliseum Alfonso Pérez Stadyumu'nda oynanacak

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LA LİGA’DA DEV MAÇ! Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GETAFE - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, Getafe'nin sahası olan Coliseum Alfonso Pérez Stadyumu'nda gerçekleşecek ve canlı yayınla S Sport'ta futbolseverlerle buluşacak.

LA LİGA’DA DEV MAÇ! Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ARDA GÜLER İL 11'DE FORMA GİYECEK Mİ?
Milli futbolcu Arda Güler'in bu zorlu deplasmanda Real Madrid formasıyla maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Genç yıldızın ikinci yarıda oyuna dahil edilerek hücuma taze güç katması ve teknik direktör Ancelotti'den yeni bir fırsat alması muhtemel.

LA LİGA’DA DEV MAÇ! Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11
Courtois, Fran Garcia, Alaba, Raul Asencio, Lucas Vazquez, Dani Ceballos, Tchouameni, Modric, Arda Güler, Vinicius Junior, Brahim Diaz