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Haberler Yaşam La Liga’da zirve yarışında kritik mücadele: Atletico Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 16.03.2025 16:22 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 16:22

La Liga’da zirve yarışında kritik mücadele: Atletico Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Lig'da bu akşam Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Zirve yarışında oldukça önemli bir mücadele olan bu maçı futbolseverler canlı olarak izlemek istiyor. Karşılaşmanın yayın kanalı ve saatine ilişkin detaylar belli oldu. Peki, Atletico Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’da zirve yarışında kritik mücadele: Atletico Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid Barcelona maçına ilişkin ayrıntılar futbolseverlerin gündeminde. Şampiyonluk yarışında oldukça önemli olan bu mücadeleden iki takımda galibiyet ile ayrılmak istiyor. Peki, Atletico Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’da zirve yarışında kritik mücadele: Atletico Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Molina, Gimenez, Le Normand, Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Lino, Griezmann, Alvarez

Barcelona: Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski

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La Liga’da zirve yarışında kritik mücadele: Atletico Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ATLETİCO MADRİD BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid ile Barcelona arasında oynanacak olan zorlu karşılaşma, 16 Mart Pazar günü saat 23.00'te başlayacak. Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak Atletico Madrid - Barcelona maçı, S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.