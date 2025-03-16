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La Liga’da zirve yarışında kritik mücadele: Atletico Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 16.03.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
16:22
La Liga’da zirve yarışında kritik mücadele: Atletico Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
La Lig'da bu akşam Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Zirve yarışında oldukça önemli bir mücadele olan bu maçı futbolseverler canlı olarak izlemek istiyor. Karşılaşmanın yayın kanalı ve saatine ilişkin detaylar belli oldu. Peki, Atletico Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?