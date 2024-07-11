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LASK-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE EKRANI| LASK-Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda yayında?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
14:25
LASK-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE EKRANI| LASK-Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda yayında?
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu sarı kırmızılı takım ilk hazırlık maçına LASK karşısında çıkıyor. Okan Buruk yönetimdeki takım 2024-2025 sezonuna hazırlanıyor. Summer Series Upper Austria'da beş hazırlık mücadelesinde yer alan karşılaşma taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, LASK- Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? LASK Galatasaray maçı canlı izle