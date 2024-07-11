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Haberler Yaşam LASK-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE EKRANI| LASK-Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda yayında?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 14:25

LASK-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE EKRANI| LASK-Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda yayında?

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu sarı kırmızılı takım ilk hazırlık maçına LASK karşısında çıkıyor. Okan Buruk yönetimdeki takım 2024-2025 sezonuna hazırlanıyor. Summer Series Upper Austria'da beş hazırlık mücadelesinde yer alan karşılaşma taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, LASK- Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? LASK Galatasaray maçı canlı izle

LASK-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE EKRANI| LASK-Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda yayında?

Galatarasay'ın hazırlık maç programı netleşti. Sarı kırmızılı takım ilk olarak LASK, daha sonra Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma ile mücadele edecek. Peki, Galatasaray LASK maçı ne zaman, hangi kanalda?

LASK-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE EKRANI| LASK-Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda yayında?

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
Sarı kırmızılı takımı Lask ile yapacağı hazırlık maçı 11 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da olacak.

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LASK-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE EKRANI| LASK-Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda yayında?

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın 20.30'da Lask Linz ile oynayacağı hazırlık maçı, Türkiye'de sadece D-Smart ve D-Smart GO'dan izlenebilecek.

LASK-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE EKRANI| LASK-Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda yayında?

GALATASARAY MAÇ PROGRAMI
15 Temmuz Pazartesi
20.30 Galatasaray - Fortuna Düsseldorf

18 Temmuz Perşembe
20.30 Galatasaray - Trencin

24 Temmuz Çarşamba
20.30 Galatasaray - Lecce

27 Temmuz Cumartesi
20.30 Galatasaray - Parma

LASK-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE EKRANI| LASK-Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda yayında?
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