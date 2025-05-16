BÖYLE FIRSAT GÖRÜLMEDİ! A101 aktüel 22 Mayıs kataloğu: Derin dondurucu, saç kesme makinesi, mikser, blender, baskül, tost makinesi

A101'in 22 Mayıs Perşembe günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak. Öncesinde satışa sunulan 17-23 Mayıs indirimli ürünleri ise müthiş cazip fiyatlarla müşterileri karşılıyor. Sıvı ve toz deterjan, yumuşatıcı, peynir, yoğurt, süt gibi temel ihtiyaçların yanı sıra derin dondurucu, saç kesme makinesi, mikser, blender, baskül, tost makinesi gibi pek çok üründe indirimler mevcut. İşte, A101 22 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.