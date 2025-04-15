Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi’nde dev maç!

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Arsenal'ı ağırlayacak. İlk maçta Londra'da 3-0'lık ağır bir yenilgi alan Real Madrid, taraftarının önünde bu durumu lehine çevirmeyi hedefliyor. Arsenal ise 3-0'lık avantajını koruyarak yarı finale çıkmak istiyor. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı merak konusu. Peki, Real Madrid-Arsenal maçı ne zaman ve hangi kanalda?İşte, detaylar...