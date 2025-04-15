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Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi'nde dev maç!
Giriş Tarihi: 15.04.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
13:45
Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi'nde dev maç!
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları kapsamında Real Madrid ve Arsenal, yarı finale adlarını yazdırabilmek için karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu kritik maçı takip edebilmek için Real Madrid-Arsenal karşılaşmasının yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Real Madrid-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve Arda Güler sahada olacak mı? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…