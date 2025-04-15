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Haberler Yaşam Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi'nde dev maç!
Giriş Tarihi: 15.04.2025 13:45 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 13:45

Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi'nde dev maç!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları kapsamında Real Madrid ve Arsenal, yarı finale adlarını yazdırabilmek için karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu kritik maçı takip edebilmek için Real Madrid-Arsenal karşılaşmasının yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Real Madrid-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve Arda Güler sahada olacak mı? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi’nde dev maç!

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Arsenal'ı ağırlayacak. İlk maçta Londra'da 3-0'lık ağır bir yenilgi alan Real Madrid, taraftarının önünde bu durumu lehine çevirmeyi hedefliyor. Arsenal ise 3-0'lık avantajını koruyarak yarı finale çıkmak istiyor. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı merak konusu. Peki, Real Madrid-Arsenal maçı ne zaman ve hangi kanalda?İşte, detaylar...

Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi’nde dev maç!

REAL MADRİD - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid ile Arsenal arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçı, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak. Karşılaşma, İspanya'nın başkenti Madrid'deki ünlü Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.

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Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi’nde dev maç!

REAL MADRİD - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak dev mücadelebu heyecan verici mücadele, Türkiye'de tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi’nde dev maç!

ARDA GÜLER İLK 11'DE FORMA GİYECEK Mİ?

Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grup aşamasının ardından gerçekleşen play-off maçlarında Arda Güler'e henüz forma şansı vermedi. Arsenal ile oynanan ilk karşılaşmada da sahada yer almayan genç oyuncunun, rövanş maçında da yedek kulübesinde oturması bekleniyor. Ancak, Ancelotti'nin Arda Güler'e şans vermesi durumunda, Türk futbolcunun maça dahil olma ihtimali bulunuyor.

Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi’nde dev maç!

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid : Oblak, Gimenez, Lenglet, Galan, Llorente, Barrios Rivas, de Paul, Simeone, Lino, Griezmannn, Alvarez
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli, Merino.