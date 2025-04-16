Real Madrid-Arsenal rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

REAL MADRİD'İN EPİK GERİ DÖNÜŞLERİ

Şampiyonlar Ligi'ni 15 kez kazanarak bu alandaki en başarılı kulüp unvanını elinde bulunduran Real Madrid, tarih boyunca pek çok unutulmaz geri dönüşe imza atmıştır.

Son olarak 2024 yılında Bayern Münih'e karşı oynadıkları yarı finalde, ilk maçta 2-2'lik eşitliği sağlayan Real Madrid, rövanşta Santiago Bernabeu'da 1-0 geriye düşse de 88. ve 91. dakikalarda Joselu'nun attığı gollerle adını finale yazdırmayı başarmıştır.

2018 ve 2022 yıllarında da benzer dramatik geri dönüşler gerçekleştiren Madrid ekibi, Paris Saint-Germain'i son 16 turunda, Chelsea'yi çeyrek finalde ve Manchester City'yi yarı finalde geriden gelerek mağlup edip turu geçmiştir. Bu epik zaferler, kulübün Şampiyonlar Ligi tarihindeki unutulmaz anlarından biri olarak hafızalarda kalmıştır.