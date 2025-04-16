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Giriş Tarihi: 16.04.2025 23:46 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 23:46

Real Madrid-Arsenal rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

Futbol heyecanı Devler Ligi'nde hız kesmeden devam ediyor! UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında Arsenal, sahasında Real Madrid'i 3-0'lık net bir skorla mağlup etmişti. Futbolseverler, şimdi gözlerini yarı final biletinin sahibini belirleyecek rövanş karşılaşmasına çevirmiş durumda. Her iki ekip de bu tarihi müsabakada, yarı finale adını yazdırabilmek için sahaya çıkacak. Peki, Real Madrid ile Arsenal arasındaki rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Real Madrid-Arsenal rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde sahasında Real Madrid'i 3-0'lık skorla mağlup etmesinin ardından rövanş maçı heyecanı başladı. İspanyol devinin Arsenal'a karşı alacağı sonucu merakla bekleniyor. İlk maçta forma şansı bulamayan Arda Güler'in ise rövanşta ilk 11'de yer alıp almayacağı merak konusu. Peki, Real Madrid ile Arsenal arasında oynanacak olan rövanş maçı ne zaman? İşte detaylar...

Real Madrid-Arsenal rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

REAL MADRİD-ARSENAL RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid ile Arsenal arasında oynanacak olan karşılaşma, 16 Nisan Çarşamba günü, Türkiye Saati ile 22:00'de başlayacak. Santiago Bernabeu Stadı'nda gerçekleşecek bu heyecan dolu mücadele, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor.

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Real Madrid-Arsenal rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

REAL MADRİD-ARSENAL RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu Stadı'nda, Real Madrid ile Arsenal arasında gerçekleşecek olan rövanş maçı, futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma vaat ediyor. Bu önemli mücadele, Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid-Arsenal rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

REAL MADRİD'İN EPİK GERİ DÖNÜŞLERİ

Şampiyonlar Ligi'ni 15 kez kazanarak bu alandaki en başarılı kulüp unvanını elinde bulunduran Real Madrid, tarih boyunca pek çok unutulmaz geri dönüşe imza atmıştır.

Son olarak 2024 yılında Bayern Münih'e karşı oynadıkları yarı finalde, ilk maçta 2-2'lik eşitliği sağlayan Real Madrid, rövanşta Santiago Bernabeu'da 1-0 geriye düşse de 88. ve 91. dakikalarda Joselu'nun attığı gollerle adını finale yazdırmayı başarmıştır.

2018 ve 2022 yıllarında da benzer dramatik geri dönüşler gerçekleştiren Madrid ekibi, Paris Saint-Germain'i son 16 turunda, Chelsea'yi çeyrek finalde ve Manchester City'yi yarı finalde geriden gelerek mağlup edip turu geçmiştir. Bu epik zaferler, kulübün Şampiyonlar Ligi tarihindeki unutulmaz anlarından biri olarak hafızalarda kalmıştır.

Real Madrid-Arsenal rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

REAL MADRİD VE ARSENAL'İN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Real Madrid'de Arda Güler'in yedek kulübesinde başlaması beklenirken, Ancelotti'nin sahaya şu kadroyla çıkması tahmin ediliyor: Courtois, Fran Garcia, Rüdiger, Asencio, Valverde, Modric, Tchouameni, Bellingham, Vinicius, Rodrygo ve Mbappe.

Arsenal ise David Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Jorginho, Declan Rice, Saka, Merino ve Martinelli ile mücadele edecek.