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Real Madrid-Arsenal rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
23:46
Real Madrid-Arsenal rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi
Futbol heyecanı Devler Ligi'nde hız kesmeden devam ediyor! UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında Arsenal, sahasında Real Madrid'i 3-0'lık net bir skorla mağlup etmişti. Futbolseverler, şimdi gözlerini yarı final biletinin sahibini belirleyecek rövanş karşılaşmasına çevirmiş durumda. Her iki ekip de bu tarihi müsabakada, yarı finale adını yazdırabilmek için sahaya çıkacak. Peki, Real Madrid ile Arsenal arasındaki rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?