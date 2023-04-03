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Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Güzel Günler, Kim Milyoner Olmak İster… 2 Nisan 2023 Dünün reyting sonuçları birincisi oldu?
Giriş Tarihi: 03.04.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 09:31

Reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Güzel Günler, Kim Milyoner Olmak İster… 2 Nisan 2023 Dünün reyting sonuçları birincisi oldu?

Dünün reyting sonuçları sıralaması için araştırmalar başladı. 2 Nisan 2023 Pazar reyting sonuçları ile hangi yapımın reyting birincisi olduğu merak ediliyor. Dün akşam ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Yargı, TRT 1'de Teşkilat, Show TV'de Güzel Günler, Star TV'de Yüz Yıllık Mucize tekrar bölümü, TV8'de Survivor 2023 yapımları yayınlandı. Öte yandan başrollerinde Keremcem ve Merih Öztürk'ün yer aldığı Başım Belada dizisi final bölümüyle ekranlara geldi. Peki, 2 Nisan 2023 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile dünün reyting sonuçları

Reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Güzel Günler, Kim Milyoner Olmak İster… 2 Nisan 2023 Dünün reyting sonuçları birincisi oldu?

Dünün reyting sonuçları medya gündemini yakından takip edenler tarafından sorgulanmaya başlandı. 2 Nisan 2023 Pazar akşamı yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Dün akşam Kim Milyoner Olmak İster, Başım Belada, Yargı, Teşkilat, Güzel Günler, Yüz Yıllık Mucize, Survivor 2023 gibi yapımlar izleyici karşısındaydı. Sevdikleri dizinin başarısını merak eden izleyiciler Total ve AB reyting sıralaması için araştırmalarına başladı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, ABC, AB ve Total sıralaması ile 2 Nisan 2023 Pazar reyting sonuçları sıralaması…

Reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Güzel Günler, Kim Milyoner Olmak İster… 2 Nisan 2023 Dünün reyting sonuçları birincisi oldu?

2 NİSAN 2023 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 2 Nisan Pazar reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Güzel Günler, Kim Milyoner Olmak İster… 2 Nisan 2023 Dünün reyting sonuçları birincisi oldu?

2 NİSAN 2023 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

2 Nisan 2023 Pazar akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Güzel Günler, Kim Milyoner Olmak İster… 2 Nisan 2023 Dünün reyting sonuçları birincisi oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

26 Mart Pazar akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Güzel Günler, Kim Milyoner Olmak İster… 2 Nisan 2023 Dünün reyting sonuçları birincisi oldu?

TOTAL

1 - Yargı

2 - Teşkilat

3 - Ana Haber

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