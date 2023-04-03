Reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, Güzel Günler, Kim Milyoner Olmak İster… 2 Nisan 2023 Dünün reyting sonuçları birincisi oldu?

Dünün reyting sonuçları sıralaması için araştırmalar başladı. 2 Nisan 2023 Pazar reyting sonuçları ile hangi yapımın reyting birincisi olduğu merak ediliyor. Dün akşam ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Yargı, TRT 1'de Teşkilat, Show TV'de Güzel Günler, Star TV'de Yüz Yıllık Mucize tekrar bölümü, TV8'de Survivor 2023 yapımları yayınlandı. Öte yandan başrollerinde Keremcem ve Merih Öztürk'ün yer aldığı Başım Belada dizisi final bölümüyle ekranlara geldi. Peki, 2 Nisan 2023 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile dünün reyting sonuçları…