REYTİNG SONUÇLARI 26 MART 2025 | Total ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?

Televizyon ekranlarında 26 Mart 2025 Çarşamba günü reyting yarışı heyecanı yaşandı. Total ve AB gruplarında en çok izlenen yapımlar belli olurken, Eşref Rüya, Kuruluş Osman ve Sahipsizler arasındaki rekabet dikkat çekti. Peki, günün en çok izlenen dizisi hangisi oldu? İşte reyting sonuçları…