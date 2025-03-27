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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 26 MART 2025 | Total ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 06:48 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 06:48

REYTİNG SONUÇLARI 26 MART 2025 | Total ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?

26 Mart 2025 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları yakından takip ediliyor. Total ve AB gruplarında hangi yapımın zirvede yer aldığı merak konusu. Eşref Rüya, Kuruluş Osman ve Sahipsizler gibi iddialı yapımların yarıştığı gecede reytinglerin kazananı kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI 26 MART 2025 | Total ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?

Televizyon ekranlarında 26 Mart 2025 Çarşamba günü reyting yarışı heyecanı yaşandı. Total ve AB gruplarında en çok izlenen yapımlar belli olurken, Eşref Rüya, Kuruluş Osman ve Sahipsizler arasındaki rekabet dikkat çekti. Peki, günün en çok izlenen dizisi hangisi oldu? İşte reyting sonuçları

REYTİNG SONUÇLARI 26 MART 2025 | Total ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 26 MART 2025

26 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total ve AB grubu sıralamaları saat 10.00'dan sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında detaylar buradan ulaşabilirsiniz.

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REYTİNG SONUÇLARI 26 MART 2025 | Total ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?
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REYTİNG SONUÇLARI 26 MART 2025 | Total ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?
REYTİNG SONUÇLARI 26 MART 2025 | Total ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?