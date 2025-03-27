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REYTİNG SONUÇLARI 26 MART 2025 | Total ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 06:48
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
06:48
REYTİNG SONUÇLARI 26 MART 2025 | Total ve AB verilerine göre hangi yapım birinci oldu?
26 Mart 2025 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları yakından takip ediliyor. Total ve AB gruplarında hangi yapımın zirvede yer aldığı merak konusu. Eşref Rüya, Kuruluş Osman ve Sahipsizler gibi iddialı yapımların yarıştığı gecede reytinglerin kazananı kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları…