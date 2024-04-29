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Haberler Yaşam Reyting Sonuçları 28 Nisan 2024 Tablosu! || Total ve AB reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 08:08

Reyting Sonuçları 28 Nisan 2024 Tablosu! || Total ve AB reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları ile 28 Nisan Pazar günü yayınlanan yapımlar arasında zirveye kimin yerleştiği merak ediliyor. İzledikleri yapımların ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyen dizi severler reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün akşam Kanal D'de Yargı, ATV'de ise Kim Milyoner Olmak İster, TRT 1'de Teşkilat ve TV8'de ise Survivor yeni bölümü ile seyircisi ile buluştu. İşte, 28 Nisan reyting sonuçları ile İşte Total ve AB'de en çok izlenen yapımlar...

Reyting Sonuçları 28 Nisan 2024 Tablosu! || Total ve AB reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Medya gündemini yakından takip edenler dünün reyting sonuçları ile Yargı, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster ve Survivor All Star gibi yapımların izlenme oranını inceliyor. Pazar akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 28 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…

Reyting Sonuçları 28 Nisan 2024 Tablosu! || Total ve AB reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

28 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

Dün akşam Kanal D'de Yargı, ATV'de ise Kim Milyoner Olmak İster, TRT 1'de Teşkilat ve TV8'de ise Survivor yeni bölümü ile seyircisi ile buluştu.

Peki, dün gece en çok hangi yapım izlendi?

İşte detaylar...

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Reyting Sonuçları 28 Nisan 2024 Tablosu! || Total ve AB reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

28 NİSAN PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünün reyting sonuçları ile Yargı, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster ve Survivor All Star gibi yapımların izlenme oranı belli oluyor.

Pazar gününe ait yapımlar arasındaki birincilik yarışını kimin kazandığı reyting sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

Reyting Sonuçları 28 Nisan 2024 Tablosu! || Total ve AB reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI PAZAR 21 NİSAN 2024

21 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu:

Total'de 1.sırada "Survivor All Star", 2. sırada "Teşkilat", 3.sırada "Yargı" yer aldı.

AB'de 1.sırada "Yargı", 2.sırada "Survivor All Star", 3.sırada "Teşkilat" yer aldı.

Reyting Sonuçları 28 Nisan 2024 Tablosu! || Total ve AB reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
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