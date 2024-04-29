Reyting Sonuçları 28 Nisan 2024 Tablosu! || Total ve AB reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

28 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

Dün akşam Kanal D'de Yargı, ATV'de ise Kim Milyoner Olmak İster, TRT 1'de Teşkilat ve TV8'de ise Survivor yeni bölümü ile seyircisi ile buluştu.

Peki, dün gece en çok hangi yapım izlendi?

İşte detaylar...