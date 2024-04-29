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Reyting Sonuçları 28 Nisan 2024 Tablosu! || Total ve AB reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
08:08
Reyting sonuçları ile 28 Nisan Pazar günü yayınlanan yapımlar arasında zirveye kimin yerleştiği merak ediliyor. İzledikleri yapımların ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyen dizi severler reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün akşam Kanal D'de Yargı, ATV'de ise Kim Milyoner Olmak İster, TRT 1'de Teşkilat ve TV8'de ise Survivor yeni bölümü ile seyircisi ile buluştu. İşte, 28 Nisan reyting sonuçları ile İşte Total ve AB'de en çok izlenen yapımlar...