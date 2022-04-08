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Haberler Yaşam Reyting Sonuçları 7 Nisan Perşembe: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Barbaroslar, Bir Zamanlar Çukurova hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 08.04.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 09:17

Reyting Sonuçları 7 Nisan Perşembe: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Barbaroslar, Bir Zamanlar Çukurova hangi yapım birinci oldu?

Perşembe akşamları yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımlar reyting sıralaması tablosunda birinci sıraya gelmek için yarıştı. Dizilerin takipçileri reyting sonuçlarını ve medya gündemini yakından takip ediyor. Her gün dünün reyting sonuçları açıklanıyor. Dün akşam ekranlarda Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve Bir Zamanlar Çukurova gibi geniş bir hayran kitlesine sahip yapımlar vardı. Son dönemde yeni dizilerin de listeye dahil olmasıyla reyting birincisi ilgiyle takip ediliyor. Peki, 7 Nisan Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

Reyting Sonuçları 7 Nisan Perşembe: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Barbaroslar, Bir Zamanlar Çukurova hangi yapım birinci oldu?

Total ve AB grubunda açıklanan reyting sonuçları bugün de gündemde. Seyirciler, dün akşam izledikleri yapımların reyting sıralamasında kaçıncı olduğunu araştırıyor. Dün akşam Kanal D ekranlarında Camdaki Kız, TRT1'de Barbaroslar ve ATV'de Bir Zamanlar Çukurova vardı. Peki, reyting birincisi kim oldu, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 7 Nisan Perşembe reyting sıralaması

Reyting Sonuçları 7 Nisan Perşembe: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Barbaroslar, Bir Zamanlar Çukurova hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 7 NİSAN 2022

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. 7 Nisan reyting sıralaması açıklandığında haberimizde olacak.

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Reyting Sonuçları 7 Nisan Perşembe: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Barbaroslar, Bir Zamanlar Çukurova hangi yapım birinci oldu?

GEÇEN HAFTA PERŞEMBE REYTİNG SIRALAMASI - 31 MART

Total 10

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA

2 CAMDAKI KIZ

3 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI

4 SELCUK TEPELI ILE ANA HABER

5 SURVIVOR ALL STAR

Reyting Sonuçları 7 Nisan Perşembe: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Barbaroslar, Bir Zamanlar Çukurova hangi yapım birinci oldu?

6 ESRA EROL'DA

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

8 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET)

9 MAHKUM (TKR)

10 ATV ANA HABER

Reyting Sonuçları 7 Nisan Perşembe: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Barbaroslar, Bir Zamanlar Çukurova hangi yapım birinci oldu?
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