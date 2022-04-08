Haberler Yaşam Reyting Sonuçları 7 Nisan Perşembe: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Barbaroslar, Bir Zamanlar Çukurova hangi yapım birinci oldu?

Giriş Tarihi: 08.04.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 09:17

Perşembe akşamları yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımlar reyting sıralaması tablosunda birinci sıraya gelmek için yarıştı. Dizilerin takipçileri reyting sonuçlarını ve medya gündemini yakından takip ediyor. Her gün dünün reyting sonuçları açıklanıyor. Dün akşam ekranlarda Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve Bir Zamanlar Çukurova gibi geniş bir hayran kitlesine sahip yapımlar vardı. Son dönemde yeni dizilerin de listeye dahil olmasıyla reyting birincisi ilgiyle takip ediliyor. Peki, 7 Nisan Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?