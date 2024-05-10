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Reyting sonuçları 8 Mayıs 2024 Çarşamba tablosu yayınlandı: Dün gece en çok izlenen yapım belli oldu! İşte zirvenin sahibi
Giriş Tarihi: 10.05.2024 01:01
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
01:01
Reyting sonuçları 8 Mayıs 2024 Çarşamba tablosu yayınlandı: Dün gece en çok izlenen yapım belli oldu! İşte zirvenin sahibi
8 Mayıs reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Çarşamba gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Taş Kâğıt Makasa, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 8 Mayıs 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…