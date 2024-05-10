Reyting sonuçları 8 Mayıs 2024 Çarşamba tablosu yayınlandı: Dün gece en çok izlenen yapım belli oldu! İşte zirvenin sahibi

8 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Dün akşam Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Taş Kâğıt Makasa, Survivor ve ZTK yarı final maçı ekranlara geldi. Bu yapımların içinden dün gece en çok tercih edilenler merak konusu oldu. İşte 8 Mayıs reyting sonuçları: