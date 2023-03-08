Dünün reyting sonuçları sıralaması izleyiciler tarafından sorgulanıyor. 7 Mart 2023 Salı reyting sonuçları ile hangi yapımın reyting birincisi olduğu merak ediliyor. Dün akşam ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, TRT 1'de Yürek Çıkmazı, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star TV'de Gecenin Ucunda, TV8'de Survivor 2023 yapımları ekrana geldi. Show TV ekranlarında ise Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u buluşturan yeni dizi Aile yayınlandı. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, reytinglerde kim birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 7 Mart 2023 Salı reyting sonuçları…