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Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Mart 2023 Salı Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 08.03.2023 08:13 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 08:13

Reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Mart 2023 Salı Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları sıralaması izleyiciler tarafından sorgulanıyor. 7 Mart 2023 Salı reyting sonuçları ile hangi yapımın reyting birincisi olduğu merak ediliyor. Dün akşam ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, TRT 1'de Yürek Çıkmazı, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star TV'de Gecenin Ucunda, TV8'de Survivor 2023 yapımları ekrana geldi. Show TV ekranlarında ise Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u buluşturan yeni dizi Aile yayınlandı. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, reytinglerde kim birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 7 Mart 2023 Salı reyting sonuçları…

Reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Mart 2023 Salı Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları araştırmaları günün ilk saatlerinden itibaren başladı. 7 Mart Salı akşamı yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Dün akşam Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş, Gecenin Ucunda, Survivor 2023 gibi yapımlar yayınlandı. Ayrıca Show TV'nin Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'lu Aile dizisi yayın hayatına başladı. Bu dizilerin Total ve AB reyting sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, ABC, AB ve Total sıralaması ile 7 Mart 2023 Salı reyting sonuçları sıralaması

Reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Mart 2023 Salı Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

7 MART 2023 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 7 Mart Salı reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Mart 2023 Salı Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

7 MART 2023 SALI REYTİNG SONUÇLARI

7 Mart 2023 Salı akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Mart 2023 Salı Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

28 Şubat Salı akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Mart 2023 Salı Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

TOTAL

1 - Üç Kız Kardeş

2 - Ben Bu Cihana Sığmazam

3 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

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