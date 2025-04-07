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Giriş Tarihi: 07.04.2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 10:56

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL FİKSTÜRÜ: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, hangi kanalda ve saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Devler Ligi'nde bu hafta, Bayern Münih - Inter, Barcelona Dortmund, PSG - Aston Villa ve Arsenal - Real Madrid maçları oynanacak. Zorlu mücadeleler öncesi karşılaşmaların yayın kanalları, saati ve tarihine ilişkin bilgiler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final fikstürü

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL FİKSTÜRÜ: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, hangi kanalda ve saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta çeyrek final ilk maçları oynanacak. Birbirinden zorlu eşleşmelerin olduğu haftada karşılaşmaların saati, yayın kanalı ve tarihi merak ediliyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, hangi kanalda ve saat kaçta?

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL FİKSTÜRÜ: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, hangi kanalda ve saat kaçta?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları 8 Nisan Salı ve 9 Nisan Çarşamba günü oynanacak. İşte fikstür;

8 Nisan Salı günü oynanacak maçlar;

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ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL FİKSTÜRÜ: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, hangi kanalda ve saat kaçta?

BAYERN MÜNİH-INTER

Bayern Münih Inter maçı 8 Nisan Salı günü saatler 22.00'ı gösterdiğinde oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL-REAL MADRİD

Arsenal ile Real Madrid çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. 8 Nisan'da oynanacak olan mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL FİKSTÜRÜ: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, hangi kanalda ve saat kaçta?

BARCELONA-BORUSSIA DORTMUND

Barcelona ile Borussia Dortmund 9 Nisan Çarşamba günü çeyrek final eşleşmesinde karşı karşıya gelecek. Mücadele 22.00'da başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL FİKSTÜRÜ: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, hangi kanalda ve saat kaçta?

PSG-ASTON VİLLA

PSG ile Aston Villa'da 9 Nisan Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. 22.00'da başlayacak olan mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.