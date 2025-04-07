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ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL FİKSTÜRÜ: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, hangi kanalda ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
10:56
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Devler Ligi'nde bu hafta, Bayern Münih - Inter, Barcelona Dortmund, PSG - Aston Villa ve Arsenal - Real Madrid maçları oynanacak. Zorlu mücadeleler öncesi karşılaşmaların yayın kanalları, saati ve tarihine ilişkin bilgiler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final fikstürü…