ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL FİKSTÜRÜ: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, hangi kanalda ve saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta çeyrek final ilk maçları oynanacak. Birbirinden zorlu eşleşmelerin olduğu haftada karşılaşmaların saati, yayın kanalı ve tarihi merak ediliyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, hangi kanalda ve saat kaçta?