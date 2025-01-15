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SATIŞTA! 💥ŞOK aktüel 15-22 Ocak kataloğu: ŞOK aktüel indirimleri ile bebek battaniyesi ve yastığı, mama sandalyesi,
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
10:24
SATIŞTA! 💥ŞOK aktüel 15-22 Ocak kataloğu: ŞOK aktüel indirimleri ile bebek battaniyesi ve yastığı, mama sandalyesi,
ŞOK aktüel yeni hafta kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 Ocak ile 22 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğunda birçok çeşit fırsat ürün yer alıyor. Çocuk ürünlerinde anne yanı yatağı, bebek battaniyesi ve yastığı gibi birçok ürün yer alırken aynı zamanda elektronik cihaz ürünleri de geliyor. Taşınabilir akıllı projeksiyon aletinden akıllı saate, bluetooth kulaklıktan android tablete kadar yeni nesil elektronik ürünler aktüel satış günlerinde mağazada yerini alıyor. Peki, 15-22 Ocak 2025 ŞOK aktüel ürünler neler? İşte, liste...