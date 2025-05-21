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Haberler Yaşam SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 21 MAYIS 2025: Çılgın Sayısal Loto sonuçları MP Bilet sorgula ekranında!
Giriş Tarihi: 21.05.2025 21:02 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 21:02

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 21 MAYIS 2025: Çılgın Sayısal Loto sonuçları MP Bilet sorgula ekranında!

Sayısal Loto çekiliş sonuçları son dakika bugün sorgulanıyor. Haftanın ilk çekilişi geride kalırken, gözler 2. çekilişe çevrildi. Şansoyunuseverlerin yakından takip ettiği çekilişin sonuçları Milli Piyango youtube hesabından noter huzurunda açıklanıyor. İşte, 21 Mayıs 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları MP Bilet sorgula ekranında!

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 21 MAYIS 2025: Çılgın Sayısal Loto sonuçları MP Bilet sorgula ekranında!

21 Mayıs 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları MP Bilet sorgula ekranında! Her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günü gerçekleşen çekilişin sonuçları şansoyunuseverler tarafından sorgulanıyor. İşte, haftanın ikinci çekilişinde 21 Mayıs 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 21 MAYIS 2025: Çılgın Sayısal Loto sonuçları MP Bilet sorgula ekranında!

21 MAYIS 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

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SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 21 MAYIS 2025: Çılgın Sayısal Loto sonuçları MP Bilet sorgula ekranında!

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

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SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 21 MAYIS 2025: Çılgın Sayısal Loto sonuçları MP Bilet sorgula ekranında!

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 21 MAYIS 2025: Çılgın Sayısal Loto sonuçları MP Bilet sorgula ekranında!

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.