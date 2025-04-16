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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları 16 Nisan 2025 sorgulama ekranı! MPİ canlı yayın ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazanan numaralar
Giriş Tarihi: 16.04.2025 20:29 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 20:29

Sayısal Loto sonuçları 16 Nisan 2025 sorgulama ekranı! MPİ canlı yayın ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazanan numaralar

Sayısal Loto tutkunlarının merakla beklediği 16 Nisan 2025 tarihli çekiliş bu akşam gerçekleştiriliyor. Haftanın ikinci çekilişi kapsamında devreden ikramiye 215 milyon 455 bin 258 TL oldu. Canlı yayında ve noter onayıyla yapılan çekilişin ardından, kazandıran numaralar Milli Piyango İdaresi tarafından resmî olarak ilan ediliyor. Şansını deneyen vatandaşlar, biletlerinin sonuçlarını öğrenmek için MPİ'nin internet sitesindeki Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranına yöneliyor. İşte, 16 Nisan 2025 sayısal loto sonuçları öğrenme ekranı.

Sayısal Loto sonuçları 16 Nisan 2025 sorgulama ekranı! MPİ canlı yayın ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazanan numaralar

Haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişi, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü gerçekleşiyor. Haftada üç kez düzenlenen çekilişlerin bugünkü etabında, büyük ödül olan 215.455.258 TL'lik dev ikramiye için nefesler tutuldu. Şans oyunu meraklıları, çekiliş anını Milli Piyango Online platformu üzerinden canlı olarak takip edebiliyor. İşte, 16 Nisan Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı.

Sayısal Loto sonuçları 16 Nisan 2025 sorgulama ekranı! MPİ canlı yayın ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazanan numaralar

16 NİSAN 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

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Sayısal Loto sonuçları 16 Nisan 2025 sorgulama ekranı! MPİ canlı yayın ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazanan numaralar

ŞANLI NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN:

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

Sayısal Loto sonuçları 16 Nisan 2025 sorgulama ekranı! MPİ canlı yayın ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazanan numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Sayısal Loto sonuçları 16 Nisan 2025 sorgulama ekranı! MPİ canlı yayın ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazanan numaralar

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.