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Sayısal Loto sonuçları 16 Nisan 2025 sorgulama ekranı! MPİ canlı yayın ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazanan numaralar
Giriş Tarihi: 16.04.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
20:29
Sayısal Loto sonuçları 16 Nisan 2025 sorgulama ekranı! MPİ canlı yayın ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazanan numaralar
Sayısal Loto tutkunlarının merakla beklediği 16 Nisan 2025 tarihli çekiliş bu akşam gerçekleştiriliyor. Haftanın ikinci çekilişi kapsamında devreden ikramiye 215 milyon 455 bin 258 TL oldu. Canlı yayında ve noter onayıyla yapılan çekilişin ardından, kazandıran numaralar Milli Piyango İdaresi tarafından resmî olarak ilan ediliyor. Şansını deneyen vatandaşlar, biletlerinin sonuçlarını öğrenmek için MPİ'nin internet sitesindeki Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranına yöneliyor. İşte, 16 Nisan 2025 sayısal loto sonuçları öğrenme ekranı.