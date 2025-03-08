YENİ HAFTA FIRSATLARI! BİM aktüel 11-14 Mart kataloğu: Termos, mop, pazar arabası, çop kovası, ayakkabı dolabı, ısıtıcı...

BİM, Mart ayına özel büyük indirim kampanyasıyla alışveriş tutkunlarını sevindiriyor! 11-14 Mart kataloğu ile günlük ihtiyaç ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar müşterileri bekliyor. Bunun yanı sıra, mutfak ve ev düzenine yönelik ürünlerde indirimler mevcut. İşte, 11-14 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.