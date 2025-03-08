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Haberler Yaşam YENİ HAFTA FIRSATLARI! BİM aktüel 11-14 Mart kataloğu: Termos, mop, pazar arabası, çop kovası, ayakkabı dolabı, ısıtıcı...
Giriş Tarihi: 08.03.2025 01:20 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 01:20

YENİ HAFTA FIRSATLARI! BİM aktüel 11-14 Mart kataloğu: Termos, mop, pazar arabası, çop kovası, ayakkabı dolabı, ısıtıcı...

BİM, 11-14 Mart tarihleri arasında alışveriş severlere harika fırsatlar sunuyor. Bu hafta, farklı kategorilerde büyük indirimlerle zengin bir ürün yelpazesi göz kamaştırıyor. Çapa makinesi, çarşaf, alez, yastık kılıfı, havlu seti, boya çeşitleri, 3'lü priz, yer fırçası, su terazisi, elektrikli süpürge, ısıtıcı, tıraş makinesi, termos, mop, pazar arabası, çop kovası, ayakkabı dolabı, 4 ve 8 raflı dolap gibi ihtiyaçlarınızı karşılayacak ürünler bu haftanın indirimli fırsatları arasında yer alıyor. Ayrıca, bardak, kase, soyacak, sürgülü süzgeç, cam kesme tahtası, makarna tabağı, yemek taşıma tabağı gibi ürünler de indirimler mevcut. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 11-14 Mart aktüel ürünler kataloğu...

YENİ HAFTA FIRSATLARI! BİM aktüel 11-14 Mart kataloğu: Termos, mop, pazar arabası, çop kovası, ayakkabı dolabı, ısıtıcı...

BİM, Mart ayına özel büyük indirim kampanyasıyla alışveriş tutkunlarını sevindiriyor! 11-14 Mart kataloğu ile günlük ihtiyaç ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar müşterileri bekliyor. Bunun yanı sıra, mutfak ve ev düzenine yönelik ürünlerde indirimler mevcut. İşte, 11-14 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

YENİ HAFTA FIRSATLARI! BİM aktüel 11-14 Mart kataloğu: Termos, mop, pazar arabası, çop kovası, ayakkabı dolabı, ısıtıcı...

11 MART SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL

Tam Yağlı Kaymaklı Çömlek Yoğurt 1000 g 99,50 TL

Ballı Kaymak 200 g 62,50 TL

Yaban Mersinli Quark 140 g 27,50 TL

Krema 200 ml 32,50 TL

Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g 239 TL

Çikolatalı Pastörize Süt 1 L 39,50 TL

Tam Yağlı Olgun Kaşar Peyniri 600 g 179 TL

Lor Peyniri 1000 g 59,50 TL

Tereyağı 1000 g 319 TL

Labne 3x180 g 94,50 TL

Yarım Yağlı Tulum Peyniri 250 g 79.50 TL

Piliç Baget 1000 g 79.90 TL

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YENİ HAFTA FIRSATLARI! BİM aktüel 11-14 Mart kataloğu: Termos, mop, pazar arabası, çop kovası, ayakkabı dolabı, ısıtıcı...

11 MART SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Milango Dubai Çikolatası 122 g 89 TL

Kurabiye 21 TL

Dolgulu Kurabiye İzmir Bombası 220 g 42.50 TL

Kakaolu Fındık Kreması 700 g 149 TL

Tam Tahıl Bar 4x20 g 49.50 TL

YENİ HAFTA FIRSATLARI! BİM aktüel 11-14 Mart kataloğu: Termos, mop, pazar arabası, çop kovası, ayakkabı dolabı, ısıtıcı...

14 MART CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Kaan Çapa Makinesi 19.990 TL

YENİ HAFTA FIRSATLARI! BİM aktüel 11-14 Mart kataloğu: Termos, mop, pazar arabası, çop kovası, ayakkabı dolabı, ısıtıcı...

14 MART CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Tilki Kuyruğu Testere 3.790 TL

Polisaj Makinesi 3.190 TL

Sunta Kesme Makinesi 1.990 TL

Akülü Vidalama Seti 1.150 TL

Darbeli Matkap 999 TL

Kırıcı Delici Matkap 1.999 TL

Çok Amaçlı Zımpara 1.390 TL

Avuç Taşlama Makinesi 999 TL

Dekupaj Testere 999 TL