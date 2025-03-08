Haberler
Yaşam
YENİ HAFTA FIRSATLARI! BİM aktüel 11-14 Mart kataloğu: Termos, mop, pazar arabası, çop kovası, ayakkabı dolabı, ısıtıcı...
Giriş Tarihi: 08.03.2025 01:20
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
01:20
YENİ HAFTA FIRSATLARI! BİM aktüel 11-14 Mart kataloğu: Termos, mop, pazar arabası, çop kovası, ayakkabı dolabı, ısıtıcı...
BİM, 11-14 Mart tarihleri arasında alışveriş severlere harika fırsatlar sunuyor. Bu hafta, farklı kategorilerde büyük indirimlerle zengin bir ürün yelpazesi göz kamaştırıyor. Çapa makinesi, çarşaf, alez, yastık kılıfı, havlu seti, boya çeşitleri, 3'lü priz, yer fırçası, su terazisi, elektrikli süpürge, ısıtıcı, tıraş makinesi, termos, mop, pazar arabası, çop kovası, ayakkabı dolabı, 4 ve 8 raflı dolap gibi ihtiyaçlarınızı karşılayacak ürünler bu haftanın indirimli fırsatları arasında yer alıyor. Ayrıca, bardak, kase, soyacak, sürgülü süzgeç, cam kesme tahtası, makarna tabağı, yemek taşıma tabağı gibi ürünler de indirimler mevcut. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 11-14 Mart aktüel ürünler kataloğu...