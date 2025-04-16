SEPETTE UYGUN FİYATLAR! Tarım Kredi aktüel 16-21 Nisan: çamaşır deterjanı, biber salçası, tuvalet kağıdı, tavuk, süt, çay...

Tarım Kredi Kooperatifi Market aktüel ürünler kataloğu çıktı. Zincir markette 16-21 Nisan tarihleri arasında kat kat fırsatları başladı. Alışverişseverlerin sepetleri dolup taşıracak indirimler satışa çıktı. Markette bu hafta; et, süt, peynir, yoğurt gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra, bakliyat, makarna, baharatlar ve kahvaltılık çeşitlerinde de indirimler yer alıyor. İşte, 16-21 Nisan Tarım Kredi aktüel kataloğu.