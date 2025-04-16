SEPETTE UYGUN FİYATLAR! Tarım Kredi aktüel 16-21 Nisan: çamaşır deterjanı, biber salçası, tuvalet kağıdı, tavuk, süt, çay...

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET AKTÜEL KATALOĞU
Kuruyemiş Badem Çeşitleri 170 g : 89,90 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı Çeşitleri 3 L : 129,90 TL
Tuvalet Kağıdı 40'lı : 229,90 TL
Tatlı Biber Salçası 650 g : 57,50 TL
Burçak 393 g : 42,90 TL
Kakaolu 300 g : 39,90 TL
Duş Sabunu Çeşitleri (4'lü) : 99,90 TL
Elit Sıvı Krem Çeşitleri (Limonlu, Amonyaklı, 750 ml) : 29,90 TL
Makarna Çeşitleri 500 g : 17,90 TL
Şalgam Suyu Çeşitleri 1 L : 22,50 TL
Cem Kırma Yeşil Zeytin 400 g : 79,90 TL
Gofret Çeşitleri (Kakao, Vanilya) 200 g : 24,90 TL
Tatlı Üzüm Pekmezi 800 g : 175,00 TL
Gazlı İçecek Çeşitleri (Gazoza, Portakal, Kola 2,5 L) : 38,90 TL