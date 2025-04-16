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Haberler Yaşam SEPETTE UYGUN FİYATLAR! Tarım Kredi aktüel 16-21 Nisan: çamaşır deterjanı, biber salçası, tuvalet kağıdı, tavuk, süt, çay...
Giriş Tarihi: 16.04.2025 22:39 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 22:39

SEPETTE UYGUN FİYATLAR! Tarım Kredi aktüel 16-21 Nisan: çamaşır deterjanı, biber salçası, tuvalet kağıdı, tavuk, süt, çay...

Tarım Kredi Kooperatif Market'in 16-21 Nisan tarihleri arasında geçerli kat kat fırsat ürünleri ile sepetler dolup taşıyor. Temel gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. Haftanın indirimli ürünleri arasında çamaşır deterjanı, biber salçası, tuvalet kağıdı, tavuk baget çeşitleri, peynir, yoğurt, süt, çay gibi onlarca ürün yer alıyor. İşte; Tarım Kredi katalog 16-21 Nisan aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

SEPETTE UYGUN FİYATLAR! Tarım Kredi aktüel 16-21 Nisan: çamaşır deterjanı, biber salçası, tuvalet kağıdı, tavuk, süt, çay...

Tarım Kredi Kooperatifi Market aktüel ürünler kataloğu çıktı. Zincir markette 16-21 Nisan tarihleri arasında kat kat fırsatları başladı. Alışverişseverlerin sepetleri dolup taşıracak indirimler satışa çıktı. Markette bu hafta; et, süt, peynir, yoğurt gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra, bakliyat, makarna, baharatlar ve kahvaltılık çeşitlerinde de indirimler yer alıyor. İşte, 16-21 Nisan Tarım Kredi aktüel kataloğu.

SEPETTE UYGUN FİYATLAR! Tarım Kredi aktüel 16-21 Nisan: çamaşır deterjanı, biber salçası, tuvalet kağıdı, tavuk, süt, çay...

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET AKTÜEL KATALOĞU
Kuruyemiş Badem Çeşitleri 170 g : 89,90 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı Çeşitleri 3 L : 129,90 TL

Tuvalet Kağıdı 40'lı : 229,90 TL

Tatlı Biber Salçası 650 g : 57,50 TL

Burçak 393 g : 42,90 TL

Kakaolu 300 g : 39,90 TL

Duş Sabunu Çeşitleri (4'lü) : 99,90 TL

Elit Sıvı Krem Çeşitleri (Limonlu, Amonyaklı, 750 ml) : 29,90 TL

Makarna Çeşitleri 500 g : 17,90 TL

Şalgam Suyu Çeşitleri 1 L : 22,50 TL

Cem Kırma Yeşil Zeytin 400 g : 79,90 TL

Gofret Çeşitleri (Kakao, Vanilya) 200 g : 24,90 TL

Tatlı Üzüm Pekmezi 800 g : 175,00 TL

Gazlı İçecek Çeşitleri (Gazoza, Portakal, Kola 2,5 L) : 38,90 TL

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SEPETTE UYGUN FİYATLAR! Tarım Kredi aktüel 16-21 Nisan: çamaşır deterjanı, biber salçası, tuvalet kağıdı, tavuk, süt, çay...

TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMLERİ
Çay 3 Kg : 529,00 TL

Tavuk Baget Çeşitleri: 99,00 TL

Dana Döner 250 g: 115,00 TL

Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g : 289,00 TL

Yarım Yağlı Süt 1 L: 28,90 TL

Mini Pizza 4x150 g : 209,00 TL

Tarım Kredi Kaymaksız Yoğurt 1500 g : 59,90 TL

Dana Parmak Sucuk : 149,00 TL

Süzme Çiçek Balı 450 g : 99,90 TL

Sade Zeytin Ezmesi 175 g : 39,90 TL

Fındık Kreması 700 g : 109,90 TL

Yeşil Mercimek 1 Kg : 57,90 TL

SEPETTE UYGUN FİYATLAR! Tarım Kredi aktüel 16-21 Nisan: çamaşır deterjanı, biber salçası, tuvalet kağıdı, tavuk, süt, çay...

Çamaşır Deterjanı Çeşitleri 3 L : 129,90 TL

SEPETTE UYGUN FİYATLAR! Tarım Kredi aktüel 16-21 Nisan: çamaşır deterjanı, biber salçası, tuvalet kağıdı, tavuk, süt, çay...

Çay 3 Kg : 529,00 TL