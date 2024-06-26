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SLOVAKYA ROMANYA MAÇI CANLI İZLE LİNKİ | EURO 2024 E grubu Slovakya Romanya maçı canlı izle kanalı ve saati
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
18:31
Avrupa Şampiyonası son 16 turu biletleri dağıtılıyor. EURO 2024 E grubunda puanlar eşit. Gruptan çıkacak takımları merak eden futbolseverler bugünkü karşılaşmalara odaklandı. Slovakya Romanya maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Karşılaşma sırasında gruptaki diğer takımlar Ukrayna ve Belçika da maça çıkacak. Peki; Slovakya Romanya maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte, muhtemel 11'ler ve maçın canlı yayın kanalı...