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Haberler Yaşam SLOVAKYA ROMANYA MAÇI CANLI İZLE LİNKİ | EURO 2024 E grubu Slovakya Romanya maçı canlı izle kanalı ve saati
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:31 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 18:31

SLOVAKYA ROMANYA MAÇI CANLI İZLE LİNKİ | EURO 2024 E grubu Slovakya Romanya maçı canlı izle kanalı ve saati

Avrupa Şampiyonası son 16 turu biletleri dağıtılıyor. EURO 2024 E grubunda puanlar eşit. Gruptan çıkacak takımları merak eden futbolseverler bugünkü karşılaşmalara odaklandı. Slovakya Romanya maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Karşılaşma sırasında gruptaki diğer takımlar Ukrayna ve Belçika da maça çıkacak. Peki; Slovakya Romanya maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte, muhtemel 11'ler ve maçın canlı yayın kanalı...

SLOVAKYA ROMANYA MAÇI CANLI İZLE LİNKİ | EURO 2024 E grubu Slovakya Romanya maçı canlı izle kanalı ve saati

Slovakya Romanya maçı canlı izle TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı üzerinden kontrol ediliyor. Aynı anda oynanacak grup karşılaşmalarında 4 takımın da puanı eşit durumda. Kazanan takımlar son 16 turuna adını yazdırmayı hedefliyor. Eşitlik halinde averajın gündemde olması bekleniyor. Peki; EURO 2024 E grubu Slovakya Romanya maçı hangi kanalda?

SLOVAKYA ROMANYA MAÇI CANLI İZLE LİNKİ | EURO 2024 E grubu Slovakya Romanya maçı canlı izle kanalı ve saati

SLOVAKYA ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli maçın da yer aldığı son haftada oynanacak Slovakya Romanya maçı 26 Haziran günü saat 19.00'da başlayacak.

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SLOVAKYA ROMANYA MAÇI CANLI İZLE LİNKİ | EURO 2024 E grubu Slovakya Romanya maçı canlı izle kanalı ve saati

SLOVAKYA ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

EURO 2024 E grubu maçı TRT Spor ekranlarından takip edilecek.

SLOVAKYA ROMANYA MAÇI CANLI İZLE LİNKİ | EURO 2024 E grubu Slovakya Romanya maçı canlı izle kanalı ve saati

MUHTEMEL 11'LER

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin.

Romanya: Nita, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marius Marin, Man, Razvan Marin, Stanciu, Mihaila, Draguş.

SLOVAKYA ROMANYA MAÇI CANLI İZLE LİNKİ | EURO 2024 E grubu Slovakya Romanya maçı canlı izle kanalı ve saati

SLOVAKYA ROMANYA MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayını için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

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