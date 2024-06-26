SLOVAKYA ROMANYA MAÇI CANLI İZLE LİNKİ | EURO 2024 E grubu Slovakya Romanya maçı canlı izle kanalı ve saati

Slovakya Romanya maçı canlı izle TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı üzerinden kontrol ediliyor. Aynı anda oynanacak grup karşılaşmalarında 4 takımın da puanı eşit durumda. Kazanan takımlar son 16 turuna adını yazdırmayı hedefliyor. Eşitlik halinde averajın gündemde olması bekleniyor. Peki; EURO 2024 E grubu Slovakya Romanya maçı hangi kanalda?