Slovakya Ukrayna EURO 2024 maçı canlı izle! E grubu Slovakya Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Slovakya Ukrayna maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. A Milli Takım mücadelelerinin yanı sıra diğer ülkelerin de grup maçlarındaki son durumu merak ediliyor. Muhtemel rakipler açısından oldukça önemli olan maç sonuçları gündemde. Bugün D ve E grubunun 2. maçları oynanmaya başlıyor. Peki; Slovakya Ukrayna maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?