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Haberler Yaşam Slovakya Ukrayna EURO 2024 maçı canlı izle! E grubu Slovakya Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 21.06.2024 08:22 Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 08:23

Slovakya Ukrayna EURO 2024 maçı canlı izle! E grubu Slovakya Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya'da devam eden EURO 2024 gün gün takip ediliyor. E grubunda mücadele eden Slovakya ve Ukrayna oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak. İlk maçta galibiyeti yakalayan Slovakyalıların son 16 turu bileti çıkacak mı merak konusu. Düsseldorf Arena'da oynanacak karşılaşma futbolseverlerin gündeminde. Slovakya Ukrayna maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Peki; Slovakya Ukrayna maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte ayrıntılar...

Slovakya Ukrayna EURO 2024 maçı canlı izle! E grubu Slovakya Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Slovakya Ukrayna maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. A Milli Takım mücadelelerinin yanı sıra diğer ülkelerin de grup maçlarındaki son durumu merak ediliyor. Muhtemel rakipler açısından oldukça önemli olan maç sonuçları gündemde. Bugün D ve E grubunun 2. maçları oynanmaya başlıyor. Peki; Slovakya Ukrayna maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Slovakya Ukrayna EURO 2024 maçı canlı izle! E grubu Slovakya Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SLOVAKYA UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

E grubunda kaybeden iki takım karşılaşıyor. Slovakya Ukrayna maçı bugün saat 16.00'da oynanacak.

Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

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Slovakya Ukrayna EURO 2024 maçı canlı izle! E grubu Slovakya Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SLOVAKYA UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovakya Ukrayna EURO 2024 maçı TRT 1 ekranlarında takip edilecek.

Slovakya Ukrayna EURO 2024 maçı canlı izle! E grubu Slovakya Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SLOVAKYA UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayınını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

Slovakya Ukrayna EURO 2024 maçı canlı izle! E grubu Slovakya Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2024 E GRUBU PUAN DURUMU

1-Romanya 3 p
2-Slovakya 3 p
3-Belçika 0 p
4-Ukrayna 0 p

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