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Slovakya Ukrayna EURO 2024 maçı canlı izle! E grubu Slovakya Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 21.06.2024 08:22
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024
08:23
Slovakya Ukrayna EURO 2024 maçı canlı izle! E grubu Slovakya Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya'da devam eden EURO 2024 gün gün takip ediliyor. E grubunda mücadele eden Slovakya ve Ukrayna oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak. İlk maçta galibiyeti yakalayan Slovakyalıların son 16 turu bileti çıkacak mı merak konusu. Düsseldorf Arena'da oynanacak karşılaşma futbolseverlerin gündeminde. Slovakya Ukrayna maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Peki; Slovakya Ukrayna maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte ayrıntılar...