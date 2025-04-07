Haberler
Yaşam
ŞOK AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU | Nisan ayında dev fırsatlar! 💥 9- 15 Nisan ŞOK aktüel ürünler neler?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
17:20
ŞOK AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU | Nisan ayında dev fırsatlar! 💥 9- 15 Nisan ŞOK aktüel ürünler neler?
ŞOK marketin 9-15 Nisan tarihleri arasını kapsayan yeni aktüel kataloğu yayınlandı. Alışveriş tutkunlarının ilgisini çeken kampanyada bu hafta seçili ürünlerde "Ne alırsan 75 TL" fırsatı dikkat çekiyor. Ev ürünlerinden mutfak gereçlerine, kişisel bakımdan teknolojik ürünlere kadar birçok indirimli ürün raflarda yerini aldı. İşte, 9- 15 Nisan ŞOK aktüel ürünler...