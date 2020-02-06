Son dakika! Sabiha Gökçen'de pistten çikan Pegasus uçağı üçe bölündü dehşete düşüren kareler

Son dakika! Sabiha Gökçen'de pistten cikan Pegasus uçağı üçe bölündü dehşete düşüren kareler

Olayın hemen akabinde Sabiha Gökçen Havalimanı Kriz Merkezinin çalışmaya başladığını aktaran Yerlikaya, "Meydana gelen kazada, uçakta bulunan 175 yolcu, 2 bebek, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi mürettebatın, toplam 183 kazazedenin güvenli bir şekilde tahliyesi için 112 Acil Sağlık, 110 İtfaiye, AFAD ve HEAŞ ekipleri anında müdahale etti. Hava yolu şirketi tarafından uçakta 12 ülkeden, 22 yabancı uyruklu yolcu bulunduğu bildirilmiştir." diye konuştu.



Son dakika! Sabiha Gökçen'de Pegasus uçağı pistten çıktı ve üçe bölündü! İşte uçağın pistten çıktığı an... | Video