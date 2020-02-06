Son dakika! Sabiha Gökçen'de pistten çikan Pegasus uçağı üçe bölündü dehşete düşüren kareler

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Yerlikaya, yaşanan elim kazada 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştır. Yaralılarımız İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımızdan 4'ünün sağlık durumu orta ağır, diğer yaralılarımızın durumu stabil olarak bildirilmiştir. Tedavi altındaki yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi almak isteyen yolcu yakınları, 'SABİM ALO 184' telefon hattını arayarak bilgi alabilirler. Havalimanı pisti saat 04.00'ten itibaren kullanıma açılacaktır. Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır. Milletçe hepimizi derinden üzen bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet,kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."
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