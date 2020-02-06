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  • Son dakika! Sabiha Gökçen'de pistten çikan Pegasus uçağı üçe bölündü dehşete düşüren kareler

! 'de pistten çikan uçağı üçe bölündü dehşete düşüren kareler

haberine göre; Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ulaştırma Bakanı uçakta 177 yolcu olduğunu söyledi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bakan Koca 179 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 3 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 06.02.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 10:08
Son dakika! Sabiha Gökçen'de pistten çikan Pegasus uçağı üçe bölündü dehşete düşüren kareler

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Koca, Van'da meydana gelen çığ ile ilgili olarak, "Yatan hasta sayımız 47 kişi, yoğun bakımda takip edilen hasta sayımız 6 kişi. Hepsinin genel durumları iyi, kritik durumu olan hastamız yok. 4 hastamızın ameliyatı gerçekleşti."

Son dakika! Sabiha Gökçen'de pistten cikan Pegasus uçağı üçe bölündü dehşete düşüren kareler

Son dakika! Sabiha Gökçen'de pistten cikan Pegasus uçağı üçe bölündü dehşete düşüren kareler

İstanbul'da gerçekleşen kazayla ilgili, "İstanbul'da ise toplam hastanelerimize başvuran sayısı 179 oldu. Maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ve yoğun bakımlarda takip edilen hasta sayısı 3 kişi. 179 hastamızın genel durumları iyi.

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Son dakika! Sabiha Gökçen'de pistten cikan Pegasus uçağı üçe bölündü dehşete düşüren kareler

Son dakika! Sabiha Gökçen'de pistten cikan Pegasus uçağı üçe bölündü dehşete düşüren kareler

UÇAK PARÇALANDI

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili Boeing B737 800 tipi, Havayolları'na ait yolcu uçağı 17.05'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalktı. Saat 18.18'de Havalimanı'na iniş yaptı. İniş sırasında uçak, piste tutunamayarak kaydı. Yola savrulan uçak parçalandı. Uçaktakiler tahliye edilirken, yaralanan 52 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sabiha Gökçene olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Vali Yerlikaya, kazanın olduğu yere giderek incelemelerde bulundu.

Uçak enkazında yaralıları kurtarma çabası kamerada

Son dakika! Sabiha Gökçen'de pistten cikan Pegasus uçağı üçe bölündü dehşete düşüren kareler

Son dakika! Sabiha Gökçen'de pistten cikan Pegasus uçağı üçe bölündü dehşete düşüren kareler

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Havalimanı'nda pistten çıkan uçaktaki 74 yolcu ve 6 mürettebatın yaralandığını belirterek, "Yaralılarımız İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımızdan 4'ünün sağlık durumu orta ağır, diğer yaralılarımızın durumu stabil olarak bildirilmiştir." dedi.

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazından iki yaralı çıkarıldı | Video

Son dakika! Sabiha Gökçen'de pistten cikan Pegasus uçağı üçe bölündü dehşete düşüren kareler

Son dakika! Sabiha Gökçen'de pistten cikan Pegasus uçağı üçe bölündü dehşete düşüren kareler

İNİŞ SIRASINDA PİSTTEN ÇIKTI
Yerlikaya, Havalimanı VIP Konferans Salonunda yaptığı açıklamada, PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Havayollarına ait yolcu uçağının saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktığını söyledi.

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Son dakika! Sabiha Gökçen'de pistten cikan Pegasus uçağı üçe bölündü dehşete düşüren kareler

Son dakika! Sabiha Gökçen'de pistten cikan Pegasus uçağı üçe bölündü dehşete düşüren kareler

Olayın hemen akabinde Havalimanı Kriz Merkezinin çalışmaya başladığını aktaran Yerlikaya, "Meydana gelen kazada, uçakta bulunan 175 yolcu, 2 bebek, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi mürettebatın, toplam 183 kazazedenin güvenli bir şekilde tahliyesi için 112 Acil Sağlık, 110 İtfaiye, AFAD ve HEAŞ ekipleri anında müdahale etti. Hava yolu şirketi tarafından uçakta 12 ülkeden, 22 yabancı uyruklu yolcu bulunduğu bildirilmiştir." diye konuştu.

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Son dakika! Sabiha Gökçen'de pistten cikan Pegasus uçağı üçe bölündü dehşete düşüren kareler

Son dakika! Sabiha Gökçen'de pistten cikan Pegasus uçağı üçe bölündü dehşete düşüren kareler

Yerlikaya, yaşanan elim kazada 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştır. Yaralılarımız İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımızdan 4'ünün sağlık durumu orta ağır, diğer yaralılarımızın durumu stabil olarak bildirilmiştir. Tedavi altındaki yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi almak isteyen yolcu yakınları, 'SABİM ALO 184' telefon hattını arayarak bilgi alabilirler. Havalimanı pisti saat 04.00'ten itibaren kullanıma açılacaktır. Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır. Milletçe hepimizi derinden üzen bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet,kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

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