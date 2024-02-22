Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sparta Prag Galatasaray maçı TV8,5 canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir?
Giriş Tarihi: 22.02.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 09:42

Sparta Prag Galatasaray maçı TV8,5 canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 3-2 mağlup ettiği Çekya ekibi Sparta Prag ile bu akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, rakibini deplasmanda da mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Sparta Prag Galatasaray maçı Exxen'den naklen yayınlanacak. Ancak platformda bir sorun olması durumunda futbolseverler, alternatif yayın arayışına geçiyor. İlk başvurulan adreslerden biri de TV8,5 canlı izle ekranı oluyor. Peki, Sparta Prag Galatasaray maçı canlı nasıl ve nereden izlenir? İşte TV8,5 canlı izle ekranı ve Sparta Prag Galatasaray kesintisiz alternatif yayın kanalı hakkında detaylar…

Sparta Prag Galatasaray maçı TV8,5 canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir?

TV8,5 canlı yayın izle ekranı için araştırmalar başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, son 16 play-off turu rövanş maçında Çekya ekibi Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray Avrupa maçı Exxen'den yayınlanacak. Ancak dijital platformda zaman zaman sorunlar yaşanabiliyor. Bu sebeple sarı kırmızılı taraftarlar, alternatif canlı yayın seçeneklerini araştırmaya koyuldu. Peki Sparta Prag Galatasaray maçı canlı nasıl ve nereden izlenir? İşte Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı canlı yayın kanalı bilgisi...

Sparta Prag Galatasaray maçı TV8,5 canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir?

SPARTA PRAG GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı, 22 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda oynanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sparta Prag Galatasaray maçı TV8,5 canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir?

SPARTA PRAG GALATASARAY MAÇI NASIL CANLI İZLENİR?

Sparta Prag Galatasaray maçı, Exxen platformundan canlı olarak izlenebilecek.

Maçın alternatif yayını bulunmamaktadır.

Sparta Prag Galatasaray maçı TV8,5 canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir?

TV8,5 CANLI MAÇ İZLE!

TV8,5 kanalı frekans bilgileri araştırılıyor. Futbolseverler televizyonlarından kanalı bulabilecekleri gibi internet üzerinden de kanala ulaşabilir:

https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

Sparta Prag Galatasaray maçı TV8,5 canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir?

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: ¾

SON DAKİKA