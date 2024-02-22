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Sparta Prag Galatasaray maçı TV8,5 canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir?
Giriş Tarihi: 22.02.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
09:42
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 3-2 mağlup ettiği Çekya ekibi Sparta Prag ile bu akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, rakibini deplasmanda da mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Sparta Prag Galatasaray maçı Exxen'den naklen yayınlanacak. Ancak platformda bir sorun olması durumunda futbolseverler, alternatif yayın arayışına geçiyor. İlk başvurulan adreslerden biri de TV8,5 canlı izle ekranı oluyor. Peki, Sparta Prag Galatasaray maçı canlı nasıl ve nereden izlenir? İşte TV8,5 canlı izle ekranı ve Sparta Prag Galatasaray kesintisiz alternatif yayın kanalı hakkında detaylar…