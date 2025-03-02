Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Süper Loto Sonuçları 2 Mart 2025 belli oldu mu? Büyük ikramiye sahibini buluyor! Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 02.03.2025 18:12 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 18:13

Süper Loto Sonuçları 2 Mart 2025 belli oldu mu? Büyük ikramiye sahibini buluyor! Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Online platformunda ve noter gözetiminde gerçekleşen haftanın son Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Bugün 307.723.670 TL TL'lik devreden büyük ikramiye sahibini bulmaya hazırlanıyor. Haftanın son çekilişinin sonuçları için MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinde araştırmalar hız kazandı. Peki, 2 Mart 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar nasıl öğrenilir? İşte, MPİ sorgulama ekranı ve detaylar…

Süper Loto Sonuçları 2 Mart 2025 belli oldu mu? Büyük ikramiye sahibini buluyor! Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri Milli Piyango Online platformu ve noter denetiminde gerçekleşen Süper Loto çekilişinde heyecan dorukta. Bugünkü devreden büyük ikramiye tam 307.723.670 TL olarak açıklandı. Şans oyunu severler, haftanın son çekilişinde kazanan numaraları öğrenmek için MPİ'nin resmi web sitesi üzerinden sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, 2 Mart 2025 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı…

Süper Loto Sonuçları 2 Mart 2025 belli oldu mu? Büyük ikramiye sahibini buluyor! Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

2 MART 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İşte, şanslı numaralar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto Sonuçları 2 Mart 2025 belli oldu mu? Büyük ikramiye sahibini buluyor! Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto Sonuçları 2 Mart 2025 belli oldu mu? Büyük ikramiye sahibini buluyor! Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 20 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto Sonuçları 2 Mart 2025 belli oldu mu? Büyük ikramiye sahibini buluyor! Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.